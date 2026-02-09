Ilia Malinin hace historia en los Juegos Olímpicos de Invierno con un salto prohibido por casi 50 años

Milano-Cortina, Italia.- El patinador estadounidense Ilia Malinin ha dejado una marca imborrable en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano-Cortina 2026. Durante su programa libre, el joven de 21 años ejecutó un espectacular mortal hacia atrás, una maniobra que estuvo vetada en las competiciones oficiales durante 50 años. Con este movimiento, Malinin no solo desafió la gravedad, sino que revivió una acrobacia que no se veía de forma legal en el hielo olímpico desde 1976.

La ejecución de Malinin destacó por su técnica impecable, adaptando el mortal al estilo purista del patinaje artístico. A diferencia de otros intentos históricos, el estadounidense logró saltar y aterrizar sobre un solo pie. Este detalle es fundamental, ya que caer con ambas piernas se considera ajeno a la disciplina. Cabe recordar que, en 1998, la francesa Surya Bonaly intentó esta misma hazaña en Nagano, pero fue penalizada debido a que la prohibición seguía vigente en aquel entonces.

Ilia Malinin es un prodigio del patinaje artístico de 21 años, sus papás fueron patinadores y hoy son sus entrenadores.



Logró lo que muchos creían imposible: es el primer y único patinador en aterrizar con éxito un axel cuádruple en competencia... o sea 4.5 vueltas en el aire,… pic.twitter.com/2h5jRqO5XY — Hatsumi Nonaka uD83CuDDEFuD83CuDDF5 ?? (@HatsumiNonaka) December 7, 2025

El camino para este regreso triunfal se preparó en junio de 2024, cuando la Unión Internacional de Patinaje decidió finalmente retirar el veto sobre el mortal hacia atrás. Aunque la organización no otorga puntos específicos por realizar esta pirueta, Malinin la utilizó como una declaración de habilidad y para elevar el impacto visual de su rutina. La prohibición original se basaba en el altísimo riesgo de lesiones graves.

Más allá del impacto del mortal, la actuación de Malinin fue una exhibición de superioridad técnica. El patinador logró una puntuación sobresaliente de 200.03 gracias a la ejecución de cinco saltos cuádruples, una dificultad casi inalcanzable para sus rivales. Gracias a este desempeño, aseguró la medalla de oro para el equipo de Estados Unidos. En la clasificación individual, superó al japonés Shun Sato, quien obtuvo el segundo lugar con 194.86 puntos tras realizar tres saltos cuádruples en su presentación.

Este evento marca un antes y un después en el patinaje artístico moderno, demostrando que los límites de lo permitido están evolucionando. Malinin no solo ganó una medalla, sino que validó el deseo de muchos patinadores de incluir movimientos más extremos en sus rutinas. Con la seguridad y precisión mostradas en Milano-Cortina, queda claro que el deporte ha entrado en una nueva era donde el espectáculo y la dificultad técnica se combinan para cautivar a una audiencia que esperó medio siglo para ver este salto de vuelta.

Fuente: Tribuna del Yaqui