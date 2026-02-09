Juegos Olímpicos de Invierno 2026: Dónde ver el debut EN VIVO del mexicano Donovan Carrillo

Milán, Italia.- La presencia mexicana llega a los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026 y es que Donovan Carrillo verá actividad en la disciplina de patinaje artístico. El deportista de 26 años es uno de los exponentes más destacados del país en lo que a deportes invernales se refiere. El nacido en Zapopan, Jalisco, buscará superar lo hecho en Beijing 2022, donde hizo historia al convertirse en el primer connacional en competir en dicha disciplina y alcanzar una final olímpica.

Carrillo ya se encuentra en la sede olímpica y está listo para representar nuevamente a México en el escenario global del hielo. Su camino a esta justa olímpica invernal no fue nada sencillo, pues el mexicano logró su clasificación al obtener la medalla de bronce en el Clasificatorio de Patinaje Artístico celebrado en Beijing 2025, con una puntuación total de 222.36 puntos totales y obteniendo su pase como uno de los mejores exponentes de su disciplina a nivel mundial.

El pasado 6 de febrero de 2026, Donovan volvió a ser abanderado de la delegación mexicana durante la Ceremonia de Apertura, tal y como lo hizo en Beijing 2022. Previo a su participación en esta competencia olímpica realizada en Italia, el patinador mexicano afinó su preparación internacional con su participación en el Campeonato Cuatro Continentes 2026, competencia en la que se posicionó dentro de los 15 mejores en el alto rendimiento de su disciplina.

Este resultado le brindó confianza para encarar los programas corto y libre en los Juegos Olímpicos. El programa corto se llevará a cabo mañana martes 10 de febrero y, en caso de avanzar, volverá al hielo para competir en el programa libre, donde buscará un mejor resultado que el obtenido en la pasada justa invernal. El trabajo del último año ha estado orientado a perfeccionar detalles, reducir errores y aumentar el nivel de confianza en la competencia.

Dónde ver a Donovan Carillo en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026

Sede: Milano Ice Skating Arena

Día: Martes 10 de febrero de 2026

Horario: 11:30 horas (tiempo del centro de México)

Dónde ver: TUDN, ViX y Claro Sports

Donovan CarrillouD83CuDDF2uD83CuDDFD será el primer mexicano en competir en #MilanoCortina2026 uD83DuDD25



¡Aquí están sus horarios! pic.twitter.com/1lvmA4qIo6 — Olimpismo Mexicano (@OlimpismoMex) February 7, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui