La decisión del Fulham que haría realidad el esperado regreso de Raúl Jiménez al América

Ciudad de México.- A pesar del gran momento que vive el delantero mexicano, Raúl Jiménez, con el Fulham FC y que cuenta con un amplio crédito por lo realizado en la Premier League, su compromiso contractual con el club termina en junio de 2026 y tal parece que no existe intención de renovarlo. Incluso, la directiva de su actual equipo ya tendría su reemplazo en la figura de Ricardo Pepi, atacante mexicoamericano que actualmente milita en el PSV Eindhoven.

De acuerdo con información recabada por El Heraldo de México, el Fulham dejará libre a Jiménez en el verano y lo reemplazará con Ricardo Pepi. Aunque la fuente no ahondó más allá en el reporte, los rumores apuntan a que, con 35 años de edad, el goleador pueda regresar al Club América, equipo en el que debutó profesionalmente y con el que logró destacar hasta ser fichado por el Atlético de Madrid, su primer club en el Viejo Continente.

'El Lobo de Tepeji', como lo apodan, ha tenido la oportunidad de forjar una gran carrera en Inglaterra. Desde su llegada en el año 2015, Jiménez registra 221 partidos en la Premier League, con 65 goles y 24 asistencias, teniendo un ratio de anotaciones y pases de gol de 0.49 cada 90 minutos. Desde hace varios torneos, medios deportivos han revelado el interés de Las Águilas por el regreso del originario de Tepeji del Río de Ocampo, Hidalgo.

Hace unas semanas, fuentes especializadas indicaron que la directiva americanista, encabezada por Santiago Baños, estaría en pláticas con el entorno de Raúl Jiménez para convencerlo de volver a Coapa y más aprovechando que podría llegar como agente libre para el próximo torneo. Según datos del corresponsal de FOX One, Rubén Rodríguez, informó que el conjunto capitalino busca un fichaje importante para el verano y ese podría ser Jiménez.

En la presente temporada, el seleccionado nacional suma 6 anotaciones y 3 asistencias tras 25 partidos disputados, consolidándose como una pieza clave en el equipo dirigido por el portugués Marco Silva. Debido a la calidad y la posibilidad de fichar gratis con cualquier club del mundo, la realidad es que las ofertas por Raúl Jiménez van a sobrar y en gran medida dependerá de su posible participación en el Mundial de 2026 con la Selección Mexicana.

Fuente: Tribuna del Yaqui