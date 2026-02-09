La Serie del Caribe Guadalajara 2026 deja récords y hazañas que quedarán para la historia

Guadalajara, Jalisco.- La Serie del Caribe 2026 podría ser recordada como una de las mejores en toda la historia de la competencia, pues además de la vibrante final que protagonizaron Charros y Tomateros, también durante la competencia se establecieron marcas y récords que serán muy complicados de romper.

El título que consiguió el conjunto local representó la corona número 10 para equipos mexicanos en la historia del certamen, pero también el título significó la primera consagración para los tapatíos y para su dirigente Benjamín Gil, quien había caído en las finales de San Juan 2015 y Mexicali 2025, de manera respectiva.

Igualmente, 'El Matador' celebró el campeonato junto a su hijo Mateo Gil, igualando una hazaña histórica que no se daba desde Miami 1990, cuando el dirigente dominicano Felipe Alou y su hijo Moisés Alou se proclamaron monarcas con los Leones del Escogido.

¡HISTÓRICO! WILD PITCH, WALK OFF Y LOS CHARROS DE MÉXICO SON CAMPEONES DE LA SERIE DEL CARIBE 2026 uD83CuDDF2uD83CuDDFD pic.twitter.com/K63mlsJImx — Serie del Caribe (@beisboldecaribe) February 8, 2026

Otro ingrediente extra que se vivió en el Panamericano es que incluyó a dos equipos de una misma liga, como lo fue la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP). La victoria mexicana también convirtió a los Charros en el sexto equipo en ganar la Serie del Caribe en su propio estadio, entrando a la lista que encabezaban los cubanos Alacranes del Almendares y Tigres de Marianao, los dominicanos Tigres del Licey y Leones del Escogido, y Venados de Mazatlán.

Mientras que uno de los peloteros más encendidos del torneo, el dominicano Franchy Cordero, conectó el jonrón más largo desde que se utilizan métricas digitalizadas, con un metrallazo de 494 pies. Un día después, frente al lanzador David Reyes, el quisqueyano Aderlin Rodríguez se convirtió en el primero que se ponchó por la penalidad al sobrepasar los segundos que tiene un bateador en un mismo turno.

Michael Wielansky, quien fue el Jugador Más Valioso del torneo, igualó el récord de más hits en una edición de la Serie del Caribe, al conectar 14 imparables, marca que empató con Pedro Formental (1953), Randay Read y Roberto Alomar (1995) y el histórico Emilio Bonifacio (2023).

A su vez, el compromiso entre Leones del Escogido y Federales de Chiriquí, que ganaron 16-15 los dominicanos, estableció la mayor cantidad de carreras (31) en la historia de la competencia, superando la marca de 28 impuesta en Miami 1990. La final también será recordada, ya que fue la primera disputada entre dos equipos de una misma liga, y no solo eso, también estableció récord de carreras anotadas por un club con 11.

Otro de los que tuvo una Serie del Caribe para el recuerdo es el mexicano Víctor Mendoza, que se convirtió en el primer jugador en conectar dos jonrones en una final, mientras que Connor Hollis, con cuatro imparables, igualó la marca del cubano Henry Urrutia, quien bateó de 4-4 en Santo Domingo 2022.

Fuente: Tribuna del Yaqui