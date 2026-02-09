Liga MX anuncia importante cambio para el partido entre Cruz Azul y Tigres de la Jornada 6

Ciudad de México.- Cruz Azul se pone otra vez en el centro de atención luego de que la Liga MX anunciara un cambio de horario en su próximo compromiso frente a Tigres UANL, correspondiente a la Jornada 6 del Clausura 2026. Esta noticia llega en medio del cierre del mercado de fichajes y con la directiva de La Máquina tratando de cerrar la contratación del delantero Nicolás Ibáñez, aún futbolista del conjunto felino.

El encuentro entre el equipo cementero y el cuadro regiomontano es uno de los más atractivos de la siguiente fecha. A través de un breve comunicado en redes sociales, la Liga MX dio a conocer que este partido cambió de horario y ahora se llevará a cabo unas horas antes de lo pactado originalmente. El cotejo se llevará a cabo el próximo domingo 15 de febrero de 2026 y tendrá como sede el Estadio Cuauhtémoc de Puebla.

La Liga BBVA MX informa cambio de horario para el partido entre @CruzAzul y @TigresOficial . El encuentro de la Jornada 6 se disputará este domingo 15 de febrero a las 16:30 horas en el Estadio Cuauhtémoc", informó la liga.

La modificación en la programación responde a ajustes internos de la Liga MX; sin embargo, no se revelaron los motivos específicos por el que ocurrió este cambio de horario. Este anuncio llega en los días para el cierre de transferencias, por lo que Cruz Azul mantiene negociaciones activas para fichar a Nicolás Ibáñez, quien, al no tener cupo y con la llegada de Rodrigo Aguirre, tuvo que ser registrado con el equipo de la Sub-21.

Fuentes: a reserva de exámenes médicos y firma de contrato, Nico Ibáñez será jugador de Cruz Azul", escribió el comunicador Ike Carrera, una de las fuentes más confiables en cuanto al entorno de La Máquina, a través de una publicación en redes sociales.

Para el partido ante Tigres, Nicolás Larcamón tampoco podrá contar con la presencia del delantero uruguayo, Gabriel 'El Toro' Fernández, quien terminó expulsado en el compromiso frente a FC Juárez en la Jornada 4. Es por ello que la directiva trabaja a marchas forzadas para cerrar el traspaso de Nico Ibáñez o, bien, el director técnico de Cruz Azul tendrá que echar mano de otro futbolista para cubrir la baja de Fernández.

Fuente: Tribuna del Yaqui