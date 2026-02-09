Lindsey Vonn va al quirófano tras caída en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026

Milano-Cortina, Italia.- La legendaria esquiadora estadounidense Lindsey Vonn se sometió a una intervención quirúrgica tras sufrir un accidente durante la prueba de descenso en Cortina d'Ampezzo durante los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026. La caída ocurrió en la pista Olympia delle Tofane cuando la atleta perdió el control a los 13 segundos de iniciar su recorrido, cayendo sobre su pierna izquierda.

De manera inmediata tras el accidente, Vonn fue evacuada en un helicóptero que la trasladó al hospital Ca' Foncello en Treviso, donde fue atendida por un equipo médico especializado. Tras recibir atención médica, el diagnóstico inicial fue la fractura de la pierna izquierda, por lo que se decidió realizar una cirugía ortopédica para estabilizarla. Mediante un comunicado oficial emitido por el hospital, se confirmó que Vonn permanecerá en observación para monitorear su proceso de recuperación.

Lindsey Vonn, competing less than a week after tearing her ACL, crashed during the women's downhill final at the Winter Olympics and had to be airlifted



Vonn received medical attention for more than 10 minutes before being airlifted from the course in Italy



(Via @TheAthletic) pic.twitter.com/lWfCVvOkSA — Bleacher Report (@BleacherReport) February 8, 2026

"La esquiadora estadounidense Lindsey Vonn, víctima de una grave caída esta mañana en la pista Olympia delle Tofane, en Cortina, durante la prueba de descenso libre femenil, fue atendida por el personal del Servicio Médico regional para los Juegos Olímpicos e inmediatamente trasladada en helicóptero al Policlínico Codivilla, gestionado por la Ulss 1, donde se le realizaron todas las pruebas diagnósticas y se decidió su traslado al Hospital Ca’ Foncello de Treviso. Allí, la atleta estadounidense fue ingresada y atendida por un equipo multidisciplinar. Por la tarde, fue sometida a una intervención quirúrgica ortopédica para estabilizar la fractura que sufrió en la pierna izquierda. Mañana a las 12:00 horas se publicará un nuevo boletín con información actualizada sobre el estado clínico de la paciente", comunicó el centro hospitalario.

Lindsey Vonn habría decidido participar en estos Juegos Olímpicos de Invierno con la esperanza de cerrar su carrera con una última actuación destacada. La esquiadora contaba con antecedentes de lesión; la atleta sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda en una caída previa en la Copa del Mundo de Crans Montana.

Sin embargo, los médicos informaron que la esquiadora tendrá que enfrentar un largo período de recuperación tras la cirugía . A pesar de este lamentable hecho, Lindsey Vonn mantiene una marca de 84 victorias en la Copa del Mundo y tres medallas olímpicas a lo largo de su carrera.

Lindsey Vonn termina su heroico (y para muchos irresponsable) regreso a los JJOO.

Participaba con un ligamento cruzado comprometido y un menisco dañado.

La campeona olímpica de 2010, corría con una férula de protección en su rodilla.

Se retiró en 2019 por lesiones crónicas y su… pic.twitter.com/744WnKhTCn — uD835uDC9FuD835uDC56uD835uDC52uD835uDC54uD835uDC5C uD835uDC9CuD835uDC5FuD835uDC50uD835uDC5CuD835uDC60 uD835uDCAEuD835uDC4EuD835uDC4EuD835uDC63uD835uDC52uD835uDC51uD835uDC5FuD835uDC4E (@DiegoArcos14) February 8, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui