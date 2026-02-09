Llegó el reemplazo de Durdevic: Atlas anuncia fichaje de experimentado goleador uruguayo

Guadalajara, Jalisco.- Tras varios días de intensa negociaciones, la directiva del Atlas logró cerrar al reemplazo de Uros Durdevic y se trata del atacante uruguayo, Agustín 'El Toro' Rodríguez, quien llega proveniente del Juventud de las Piedras de su país natal y se convertirá en el nuevo referente de área en el equipo dirigido por Diego Cocca. El fichaje se confirma un día después de que Cocca criticó la falta de coherencia en la venta y compra de jugadores.

Medios deportivos indican que la operación se cuadró bajo una estructura de préstamo por un año con opción a compra, misma que se podría convertir en obligatoria en caso de se cumplan una serie de objetivos en cuanto a los minutos jugados y los goles anotados por el delantero de 27 años. El fichaje se concretó a unas horas del cierre de registros en el futbol mexicano y tras desestimar la opción del paraguayo Guillermo Paiva, de quien no se obtuvo una respuesta favorable.

¡El Toro se pinta Rojinegro! Directamente desde Uruguay, aterriza en La Ciudad de La Furia, el nuevo refuerzo de La AKD. ¡Bienvenido a casa, Agustín Rodríguez!", expresó el conjunto rojinegro en redes sociales para darle la bienvenida a su nuevo futbolista.

Rodríguez llega a la institución con una complicada consigna: sustituir a Uros Durdevic, el último gran goleador del Atlas. 'Djuka' tuvo un fuerte impacto en la institución antes de partir a los Rayados de Monterrey, consiguiendo un campeonato de goleo en el Clausura 2025, torneo en el que registró 12 goles. En total, el futbolista serbio, nacionalizado montenegrino, dejó una marca de 22 anotaciones en 51 partidos disputados con la camiseta de Los Zorros.

Agustín Rodríguez llega con ritmo y con un recorrido importante en diferentes países, incluidos Chile, Ecuador, Colombia y Paraguay. El atacante tuvo la oportunidad de defender los colores de clubes importantes en Sudamérica como Barcelona SC e Independiente Santa Fe. Con Juventud de las Piedras, su último equipo, consiguió un promedio goleador de 18 dianas en 31 compromisos, números que lo colocan como un futbolista constante y peligroso al ataque.

Fuente: Tribuna del Yaqui