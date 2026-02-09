Los Seahawks se enfrentan a varios desafíos si quieren repetir como campeones de la NFL

San Francisco, Estados Unidos.- A pocas horas de levantar el Trofeo Vince Lombardi por primera vez como entrenador principal de los Seahawks, Mike Macdonald está consciente de la posición que ahora ocupa su equipo en toda la liga; y es que después de vencer a los New England Patriots 29-13 el domingo para ganar su segundo Super Bowl, Seattle tendrá que evitar volverse complaciente si quiere sumarse a otras franquicias de la NFL que han ganado campeonatos consecutivos.

"Aquí en Seattle usamos el término perseguir los bordes. Tienes que vivir así", dijo Macdonald. "No puedes estar copiando a nadie más. Queremos estar a la vanguardia de todo. Ahora sabemos que somos el objetivo número 1", señaló el flamante campeón.

The Dark Side has acquired a Lombardi. pic.twitter.com/IcrArfU2bc — Seattle Seahawks (@Seahawks) February 9, 2026

El ejemplo más claro es el de los Kansas City Chiefs, que ganaron los Super Bowls de las temporadas 2022 y 2023, después de casi dos décadas desde que una franquicia lograra campeonatos consecutivos. Seguramente los Seahawks tendrán mucho trabajo por delante en una competitiva NFC Oeste que incluye a los San Francisco 49ers y Los Angeles Rams, ambos equipos de playoffs en 2025.

Darnold sabe que hay mucho trabajo por hacer

Además, el cuerpo técnico de Seattle tendrá un aspecto algo diferente la próxima temporada, ya que el coordinador ofensivo Klint Kubiak confirmó que será el próximo entrenador principal de Los Vegas Raiders durante una entrevista en el campo el domingo por la noche. Se cree que el próximo coordinador ofensivo de los Seahawks será una contratación interna.

La defensiva fue pilar en la victoria de Seattle

De igual manera, existe la posibilidad de que la tan aclamada defensa del 'Lado Oscuro' de Seattle no sea tan sólida durante la temporada 2026. Titulares defensivos como el safety Coby Bryant, los cornerbacks Josh Jobe y Riq Woolen y el apoyador Boye Mafe serán agentes libres sin restricciones esta pretemporada. Y no se sabe si veteranos como Leonard Williams y DeMarcus Lawrence, ambos mayores de 30 años, serán igual de dominantes en la línea defensiva el próximo otoño.

Walker quiere quedarse con los Seahawks

También la ofensiva de los Seahawks, que ocupó el quinto puesto en anotación de la NFL en la temporada regular, podría sufrir una pérdida significativa de jugadores. Kenneth Walker III se dirige a la agencia libre como MVP de la Super Bowl.

Walker, que fue seleccionado por los Seahawks en 2022, dijo que "definitivamente" le gustaría volver a la franquicia cuando le preguntaron el lunes por la mañana sobre su próxima agencia libre. Aunque la actuación del domingo fue la última con el uniforme de Seattle, Walker quedó bastante satisfecho con ella. "Soy el MVP de la Super Bowl", dijo Walker, "así que estoy contento".

Fuente: Tribuna del Yaqui