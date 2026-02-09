MLB: Los Red Sox cubren hueco en la antesala con canje de seis jugadores con los Brewers

Boston, Estados Unidos.- El finalista al Premio Novato del Año de la Liga Nacional de la campaña anterior, el tercera base Caleb Durbin, fue enviado a los Boston Red Sox en un traspaso que incluyó a seis jugadores con los Milwaukee Brewers este lunes.

A cambio de Durbin y de los infielders Andruw Monasterio y Anthony Seigler, Milwaukee recibió a los zurdos Kyle Harrison y Shane Drohan y al infielder David Hamilton de Boston. Los Red Sox también recibirán una selección de equilibrio competitivo en la ronda B del draft amateur de julio, aproximadamente en el puesto 67 en general.

The #RedSox today acquired INFs Caleb Durbin and Andruw Monasterio, INF/C Anthony Seigler, and a selection in Competitive Balance Round B of the 2026 First-Year Player Draft from the Milwaukee Brewers, in exchange for LHPs Kyle Harrison and Shane Drohan and INF David Hamilton. pic.twitter.com/ler0mqp9ok — Red Sox (@RedSox) February 9, 2026

Con la llegada de Durbin, que cumplirá 26 años el 22 de febrero, Boston podría cubrir la vacante en la tercera base creada cuando Alex Bregman se marchó como agente libre para firmar un contrato de cinco años por 175 millones de dólares con los Chicago Cubs.

Los Red Sox adquirieron a Willson Contreras para jugar en primera base, y Durbin puede jugar en segunda o tercera. El director general de beisbol, Craig Breslow, dijo que el equipo aún no había decidido dónde jugaría Durbin, pero que espera que sea titular habitual. "Estamos entusiasmados por conseguir un jugador realmente bueno en la organización, y veremos dónde encaja mejor", dijo Breslow. "Simplemente no parece que tenga sentido comprometerme con nada ahora mismo".

Durbin llega con buenos números a Boston

La campaña pasada, Durbin bateó para .256 con un porcentaje de embasado de .334, 11 jonrones y 18 robos en 136 partidos, mientras ayudaba a los Brewers a ganar su tercer título consecutivo de la Central de la Liga Nacional y a llegar a la Serie de Campeonato de la Liga Nacional la temporada pasada.

Los Brewers tuvieron a los terceros y cuartos clasificados en la votación para el premio al Novato del Año de la Liga Nacional 2025, que fue para el receptor de los Atlanta Braves, Drake Baldwin, pero ninguno de los dos jugadores permanece en la organización. El jardinero Isaac Collins, que quedó cuarto en la votación, fue a Kansas City junto con el lanzador Nick Mears en un traspaso de diciembre que trajo al lanzador zurdo Angel Zerpa a Milwaukee.

Fuente: Tribuna del Yaqui