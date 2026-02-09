N'Golo Kanté aprovecha ausencia de Edson Álvarez y se luce en la victoria del Fenerbahce

Estambul, Turquía.- En el cierre de la Jornada 21 de la Superliga de Turquía, el Fenerbahce venció 3-1 al Genclerbirligi de forma categórica, resultado que le permite continuar peleando por el primer lugar de la clasificación general. Para este compromiso, el mexicano Edson Álvarez no pudo estar presente debido a que debe cumplir con una sanción impuesta por acumulación de tarjetas amarillas, aunque el equipo contó con un N'Golo Kanté en plan grande en el mediocampo.

El club de 'El Machín' se presentó a este compromiso como amplio favorito, además de contar con la localía. Al minuto 16, el silbante marcó un polémico penal a favor de los dirigidos por Domenico Tedesco y, luego de la revisión, el brasileño Anderson Talisca cobró de buena manera la pena máxima, poniendo el 1-0 de forma momentánea en el encuentro. Con la ventaja en el mercado, el cuadro local lució más cómodo y comenzó a manejar las acciones del encuentro.

Y al minuto 27, el turco Kerem Aktürkolu recibió una gran asistencia por parte de Marco Asensio y puso el 2-0 de la noche. Tanto sólo unos minutos después, al 33 para ser exactos, Aktürkolu consumó su doblete y anotó el 3-0 para que su equipo pudiera irse con una cómoda ventaja al medio tiempo. En la parte complementaria, al minuto 55, Sekou Koita marcó el único tanto por parte del Genclerbirligi y dejó cifras definitivas en el partido.

De acuerdo con información de MARCA México, el regreso de Edson Álvarez, al menos en una convocatoria, se puede dar el próximo sábado 14 de febrero de 2026, cuando el Fenerbahce se mida al Trabzonspor, en un partido correspondiente a la Jornada 22 de la liga turca. Posteriormente a este compromiso, Álvarez y su equipo tendrán un importante encuentro ante el Nottingham Forest, equipo que milita en la Premier League de Inglaterra.

La citada fuente señaló que, derivado de sus lesiones y la falta de regularidad, es muy probable que 'El Machín' salga del Fenerbahce en el verano, aunado también al fichaje de N'Golo Kanté. De ser así, el mediocampista mexicano tendrá que reportar con el West Ham; sin embargo, una buena participación en la Copa del Mundo 2026 podría atraer a otros clubes europeos o del resto del mundo que quieran hacerse de sus servicios.

¡PRESENTE MUY INCIERTO!



Entre la lesión de tobillo, los rumores que lo colocaban de regreso en el Ajax y la llegada de N'Golo Kanté (hoy debutó), la cosa no pinta muy bien para Edson Álvarez en el Fenerbahçe.



Con problemas físicos y falta de minutos, el 'Machín' podría llegar a… pic.twitter.com/zFhcbL0kuS — Andre Marín (@andremarinpuig) February 9, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui