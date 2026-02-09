Se cae el fichaje: Club América no logra acuerdo y pierde a un refuerzo de último momento

Ciudad de México.- Cuando parecía que todo estaba acordado para que el lateral colombiano, Gabriel Fuentes, se convirtiera en nuevo refuerzo del Club América, la directiva de Coapa no logró llegar a un acuerdo con el futbolista en el último día de registros del Clausura 2026, es por ello que permanecerá en el Fluminense de Brasil. Aunque existía un acuerdo inicial con el club brasileño para el préstamo, problemas en las condiciones contractuales frenaron la operación.

De acuerdo con información del periodista César Luis Merlo, una de las fuentes más confiables en cuanto al mercado de transferencias, la directiva azulcrema, encabezada por Santiago Baños, no logró arreglarse en los términos personales con el jugador sudamericano. Tras el fracaso en la negociación, el conjunto de Las Águilas deberá ir en busca de nuevas opciones para fortalecer la zona defensiva en un mercado de transferencias que está cerca de cerrarse.

Otras fuentes especializadas como el periodista Daniel Estrada, el jugador no se sentía convencido de arribar al futbol mexicano, motivo por el que se cayó la operación. El cuadro capitalino tendrá que buscar a un lateral mexicano para que compita con el también colombiano, Cristian Borja, quien se desempeña por la zona izquierda. Una posible llegada al América parecía lo ideal para Fuentes, ya que es la tercera opción en esa posición en el Fluminense dirigido por Luis Zubeldía.

uD83DuDEA8Se cayó la llegada de Gabriel Fuentes al América.

*??Si bien había acuerdo por el préstamo con Fluminense, no se llegó a un entendimiento por los términos personales del lateral.

uD83EuDD1D @PSierraR pic.twitter.com/sCzAeaaUHy — César Luis Merlo (@CLMerlo) February 9, 2026

Cabe recordar que el cierre de registros en el futbol mexicano concluye a las 19:00 horas (tiempo del centro de México) de este lunes 9 de febrero de 2026; sin embargo, el Club América, así como el resto de equipos de la Liga MX, cuenta con un periodo aparte en caso de que los jugadores que se encuentra actualmente como agentes libres. Es por ello que se esperan nuevos rumores de altas en los próximos días.

Vinícius, cerca del América

En cuanto al fichaje del brasileño Vinícius Moreira de Lima, quien, al igual que Gabriel Fuentes, formó parte del Fluminense, AS México reportó que se espera su llegada a la Ciudad de México la tarde de este lunes. Lima llegaría en calidad de préstamo, en una operación similar a la que se llegó con Raphael Veiga. La prensa deportiva ve en el carioca al sustituto natural de Álvaro Fidalgo, quien fichó con el Real Betis Balompié.

Fuente: Tribuna del Yaqui