Se desarman los Athletics: Los New York Yankees adquieren al infielder Max Schuemann

New York, Estados Unidos.- Los 'Bombarderos del Bronx' siguen sacudiendo el mercado y reforzando su roster para el arranque de los Entrenamientos de Primavera. Ahora, este lunes 9 de febrero, los New York Yankees anunciaron el flamante fichaje de Max Schuemann, quien deja a los Athletics.

Según el portal de la MLB, el movimiento se dio por un cambio entre peloteros; el infielder llega a la 'Gran Manzana', mientras que el lanzador prospecto dominicano Luis Burgos se convierte en nuevo pelotero del exconjunto que tenía su sede en Oakland.

Schuemann, de 28 años, no tuvo su mejor marca individual a la ofensiva la temporada pasada, ya que bateó para .197 con 20 carreras, cuatro dobles, dos triples, dos jonrones, 13 impulsadas, 22 boletos y siete bases robadas, pero destacó al jugar en la segunda base, tercera base, campo corto, jardín izquierdo, jardín central y jardín derecho, por lo que se trata de un todoterreno.

Yankees have acquired Max Schuemann from the Athletics pic.twitter.com/cWgUuQRXwl — Talkin' Yanks (@TalkinYanks) February 9, 2026

En las dos campañas que tiene en el Big Show, el bateador derecho ha registrado promedio de .212 con OPS de .603 en 234 juegos. Cabe destacar que Schuemann fue seleccionado originalmente en la vigésima ronda del Draft de 2018 y rápidamente se ganó un lugar con Athletics.

Mientras que el lanzador que deja ir Yankees presentó un récord de 4-4 con efectividad de 3.39 y 71 ponches en 25 juegos, figurando en Ligas Menores. En 2025, registró marca de 3-4 con efectividad de 2.44 en 11 presentaciones con los DSL Bombers, donde igualmente saltó a la lomita de los disparos como abridor.

Cabe destacar que, para hacer espacio en el roster de 40 jugadores, los New York Yankees designaron para asignación al jardinero cubano Yanquiel Fernández, por lo que es probable que la exestrella de los también conocidos como Atléticos forme parte del roster final.

Por otra parte, el derecho Dom Hamel y el infielder Braden Shewmake fueron cambiados del roster de Grandes Ligas y asignados al roster de las sucursales Scranton/Wilkes-Barre. Mientras que Hamel y Shewmake han sido invitados al campamento de entrenamientos de primavera de Grandes Ligas, el mismo que comenzará esta misma semana.

The Athletics have acquired RHP Luis Burgos from the Yankees in exchange for Max Schuemann.



Burgos is a high-upside arm coming off a dominant 2025 season in the DSL, where he posted a 2.44 ERA with 48 strikeouts in 51.2 IP. #Athletics pic.twitter.com/8Xl0mVMxA4 — SleeperAthletics (@SleeperAth) February 9, 2026

La temporada pasada, los 'Bombarderos del Bronx' tuvieron una campaña para el olvido, quedando eliminados por el odiado rival, los Boston Red Sox, en la ronda de comodines, por lo que sumaron otro año más sin poder levantar la tan esperada corona de la MLB.

Fuente: Tribuna del Yaqui