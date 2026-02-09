Se encienden las alarmas para los Phillies: Una de sus estrellas se perdería la jornada inaugural

Philadelphia, Estados Unidos.- Si hay un equipo que lleva años de consistencia y se posiciona como uno de los mejores de la Liga Nacional, son los Philadelphia Phillies, que para el arranque de campaña estarán con un hueco, ya que no contarían con la presencia de su principal estrella en la rotación, Zack Wheeler.

Este lunes 9 de febrero, el club dio a conocer que el estelar abridor probablemente no estará disponible para el Día Inaugural, debido a que continúa con su rehabilitación tras someterse a una cirugía de descompresión del síndrome de la salida torácica el pasado 23 de septiembre.

Fue el manager Rob Thomson quien prácticamente lo confirmó para los medios de comunicación. "Está progresando bien; no creo que esté listo para el Día Inaugural. Pero no será mucho después de eso", declaró el estratega que tiene como principal objetivo regresar al club a una Serie Mundial, misma que no ganan desde el 2008 cuando se impusieron a Tampa Bay Rays en cinco compromisos, con Cole Hamels como el Jugador Más Valioso.

Los Phillies, por otra parte, dieron a conocer que el tiempo estimado de recuperación para su pitcher estrella era de seis a ocho meses desde la fecha de la operación; eso ubica la ventana de retorno entre finales de marzo y finales de mayo, cuando esté por culminar la primera vuelta de la temporada.

Aunque Wheeler lanzó el fin de semana pasado y, según Rob Thomson, "salió muy bien", la directiva desea llevar con cuidado la recuperación, ya que existe la posibilidad de que el regreso del famoso derecho se dé más cerca del inicio de esa fecha proyectada.

Ahora, con la ausencia definitiva de Wheeler, el dominicano Cristopher Sánchez, quien fue segundo lugar en las votaciones al Premio Cy Young de la Liga Nacional, se perfila como el gran favorito para abrir por Philadelphia Phillies el 26 de marzo, cuando reciban a los Texas Rangers en Citizens Bank Park.

Igualmente, se tiene que considerar que, además de Sánchez, el club de la Liga Nacional probablemente completará su rotación con Jesús Luzardo, Aaron Nola, Taijuan Walker y el principal prospecto de pitcheo, Andrew Painter, nombres que los colocan como uno de los equipos con mejor rotación de todas las Grandes Ligas

