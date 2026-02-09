A sudar la camiseta: Jugadores de Grandes Ligas regresan a los campos de entrenamiento este martes

Los Ángeles, Estados Unidos.- Han transcurrido poco más de 100 días desde que los Los Angeles Dodgers se convirtieran en el primer bicampeón en un cuarto de siglo en MLB, y a partir de este martes el beisbol está de regreso con el Spring Training, con receptores y lanzadores como los primeros en reportarse.

Los estadios de la Liga de la Toronja (Florida) y Cactus (Arizona) comenzarán a recibir a los peloteros que buscan ponerse en forma de cara a la temporada 2026 de MLB y, previamente, para el Clásico Mundial de Beisbol de marzo próximo.

Baseball is coming ...



Pitchers and catchers start reporting this week! #SpringTraining pic.twitter.com/NSw2SeS0Io — MLB (@MLB) February 9, 2026

El arranque de los entrenamientos traerá también rostros conocidos con uniformes distintos, después de que la mayoría de los mejores agentes libres firmaran en la temporada baja, y los mayores acuerdos incluían a Kyle Tucker y Edwin Díaz a los Dodgers, Alex Bregman a los Chicago Cubs, Pete Alonso con los Baltimore Orioles, Dylan Cease como campeón de la Liga Americana Toronto Blue Jays y Bo Bichette con los New York Mets.

Bregman jugará ahora con los Cubs

El Clásico Mundial de Beisbol está de vuelta este año, con Japón intentando conseguir su cuarto título y el segundo consecutivo cuando los jugadores abandonen sus clubes para la sexta edición del torneo, que se jugará del 5 al 17 de marzo en Houston, Miami, San Juan, Puerto Rico y Tokio.

Las plantillas de las 20 selecciones nacionales incluyen 306 jugadores bajo contratos de Grandes Ligas y ligas menores, incluyendo 78 All-Stars. Shohei Ohtani, que ponchó a Mike Trout para acabar con la victoria de Japón por 3-2 en la final de 2023, estará limitado a batear.

También en los banquillos habrá rostros nuevos, con ocho entrenadores en el día inaugural, uno de los cuales empatará en 2003 y 2020 como máximos, que no fueron el mánager del equipo al final de la temporada anterior, según el Elias Sports Bureau.

Blake Butera de Washington está acompañado por Craig Albernaz (Baltimore), Skip Schumaker (Texas), Derek Shelton (Minnesota), Craig Stammen (San Diego), Kurt Suzuki (Los Angeles Angels), Tony Vitello (San Francisco) y Walt Weiss (Atlanta). Además, Warren Schaeffer fue nombrado mánager permanente de Colorado tras obtener el puesto de forma interina el pasado 11 de mayo. Todos menos Schumaker y Shelton son managers novatos en las Grandes Ligas.

El Clásico Mundial de Beisbol está a la vuelta de la esquina

Fuente: Tribuna del Yaqui