Tras fallido fichaje, América apuesta por joven futbolista uruguayo para reforzar su defensa

Ciudad de México.- Después de la operación fallida por el colombiano Gabriel Fuentes, la directiva del Club América se movilizó rápidamente y concretó la llegada del futbolista uruguayo de 21 años de edad, Thiago Espinosa, para reforzar la lateral izquierda en el actual torneo Clausura 2026. El defensa sudamericano se consolidó como una intensa promesa dentro del Racing de Montevideo, equipo que milita en la Primera División de Uruguay.

De acuerdo con información exclusiva recabada por SuperDeportivo, el defensor llega a Coapa bajo un esquema de cesión temporal que incluye obligaciones financieras para Las Águilas, en caso de que el futbolista alcance ciertas metas específicas durante su estadía. El acuerdo se cerró como un préstamo por un año (hasta finales de 2026), mismo que incluye una obligación de compra si el lateral cumple con un determinado número de partidos disputados o minutos en cancha.

El citado medio señaló que esta operación le permite a la directiva americanista evaluar el desempeño del juvenil charrúa antes de realizar una inversión definitiva por su padre. Desde Uruguay, la prensa deportiva reporta que Espinosa se caracteriza por ser un lateral que se suma frecuentemente al ataque, tiene una estatura de 1.74 metros y se destaca por velocidad, características que le permitirán luchar por el puesto que actualmente ocupa el colombiano Cristian Borja.

uD83DuDEA8[EXCLUSIVO] Thiago Espinosa es nuevo refuerzo del América: llega a préstamo por un año y con obligación de compra desde Racing de Montevideo. ??https://t.co/WoOvvQjad2 — César Luis Merlo (@CLMerlo) February 10, 2026

La incorporación del joven jugador responde a las necesidades apremiantes en el equipo dirigido por André Jardine, que en años anteriores se ha visto afectado por rotaciones y lesiones constantes en el interior de la plantilla. Thiago Espinosa fue titular indiscutible en el último torneo y vio acción en la Copa Sudamericana. Aunque su posición nominal es la de lateral izquierdo, también puede cumplir con el rol de volante o extremo por el mismo lado.

Con esta llegada, América suma a su cuarto refuerzo extranjero del semestre, siendo los de Raphael Veiga y Rodrigo Dourado los más destacados. Con ello, André Jardine podrá contar con una plantilla renovada y conformada en base a sus peticiones para afrontar la Liga MX y la Concacaf Champions Cup. A falta del anuncio oficial, Thiago Espinosa será nuevo futbolista del conjunto azulcrema.

Fuente: Tribuna del Yaqui