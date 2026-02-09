Un tres veces All-Star Game llega como el refuerzo estrella de los Pittsburgh Pirates para la temporada 2026

Pittsburgh, Estados Unidos.- La temporada pasada de las Grandes Ligas fue para el olvido para los Pittsburgh Pirates, pues se quedaron muy lejos de avanzar a los playoffs y además registraron más derrotas que victorias, pero para el 2026, la directiva apuesta por un camino diferente; un claro ejemplo de ello es la contratación que hicieron este lunes 9 de febrero.

El portal de la MLB dio a conocer en las redes sociales que el club agregó al cañonero derecho que tanto necesitaban, Marcell Ozuna, al llegar a un acuerdo de un año y 12 millones de dólares, según le informó una fuente a Mark Feinsand. También parte del contrato establecería que incluye una opción mutua de 16 millones para el 2027 y 1.5 millones por cortar relaciones.

Los Piratas han estado activos en la temporada 'muerta', ya que también reforzaron el pitcheo con el quisqueyano Gregory Soto y Mason Montgomery para el relevo y al abridor mexicano José Urquidy, quien se perfilaría para ser el 'as' en la rotación para este arranque de campaña.

Ozuna es el tercer gran refuerzo para la parte ofensiva de los Bucaneros; anteriormente habían anunciado la llegada del intermedista Brandon Lowe, quien dejó a los Tampa Bay Rays por medio de un canje entre tres equipos, y firmó a Ryan O’Hearn luego de estar en la lista de agente libre.

El dominicano de 35 años es un referente en el diamante, cuenta con tres Juegos de Estrellas, el último en el 2024 con los Atlanta Braves, y ha ganado dos Bates de Plata. Aunque viene de tener una de sus peores marcas en el Big Show, al final respondió con 21 cuadrangulares.

Cabe destacar que el flamante refuerzo podría compartir tiempo de juego como bateador designado con O’Hearn, pero sería más probable que sea el referente en ese puesto y el otro pelotero salte a las esquinas de las praderas. Ahora, con estos tres cañoneros, los bucaneros han agregado trueno a su alineación para el 2026.

After six years with the Braves, Marcell Ozuna heads to Pittsburgh pic.twitter.com/r2iDuI14Kc — Talkin' Baseball (@TalkinBaseball_) February 9, 2026

Esos nombres se integran a los de O'Neil Cruz, Bryan Reynolds y Spencer Horwitz, que encabezan la alineación y son los favoritos de la afición. Además, cuentan con el prospecto número uno de todo el béisbol, Konnor Griffin, quien podría dar el salto de calidad en este año.

Fuente: Tribuna del Yaqui