Alto ahí; los Knicks apalean a los Spurs y le ponen freno a su racha de 11 victorias

Nueva York, Estados Unidos.- Los San Antonio Spurs estuvieron imbatibles durante todo el mes de febrero, pero marzo no arrancó bien para ellos y los New York Knicks le pusieron fin a su racha de 11 victorias con una paliza de 114-89 este domingo.

El ataque de los ganadores lo encabezó Mikal Bridges con 25 puntos, Jalen Brunson aportó 24. Mohamed Diawara anotó 14 puntos desde el banquillo para los Knicks, que también vencieron a los Spurs a principios de esta temporada para ganar la NBA Cup en Las Vegas.

knicks. basketball.



Mikal 25 PTS | 5 STL

Jalen 24 PTS | 7 AST

Mo 14 PTS | 4 REB

KAT 12 PTS | 14 REB

OG 12 PTS | 5 REB

Josh 10 PTS | 10 REB pic.twitter.com/ybrdzDFTgz — NEW YORK KNICKS (@nyknicks) March 1, 2026

Victor Wembanyama se recuperó de dos partidos discretos en ataque con 25 puntos, 13 rebotes y cuatro tapones, pero los Spurs, que se convirtieron en los primeros en la historia de la NBA en terminar invicto y anotar al menos 110 puntos en cada partido en un mes de al menos 10 encuentros, se quedaron cortos y perdieron por primera vez desde el 31 de enero en Charlotte.

Wembanyama tuvo un gran juego, pero no evitó la derrota

Wembanyama, quien se había limitado a 12 puntos en cada uno de los dos últimos partidos, estuvo más certero en su primer juego en el Madison Square Garden desde que terminó con 42 puntos y 18 rebotes en una derrota en Navidad en 2024, la primera vez que jugó en ese día festivo. Pero los Spurs no pudieron sobreponerse a 22 pérdidas de balón que derivaron en 24 puntos, y también fueron superados en rebotes 54-41.

Los Knicks ya habían derrotado a los Spurs por el título de la Copa en diciembre, cuando empezaron 23-9 y parecían aspirantes a disputar el campeonato más importante que se decidirá en junio. Desde entonces solo habían tenido un récord de 15-13, empezando con la victoria de los Spurs por 134-132 en Nochevieja.

Brunson festeja una de sus canastas

Pero tras fallar 14 de sus primeros 18 tiros, fueron el equipo dominante frente a uno que había sido el más en forma de la NBA. Los Spurs lideraban 19-7 tras un triple de Stephon Castle con 4:05 restantes en el primer cuarto. Pero Brunson anotó 11 puntos en el último minuto y 52 segundos para dar a los Knicks una ventaja de 22-21 tras el primer cuarto. Nueva York comenzó el segundo cuarto con una racha de 11-0, con la canasta de Bridges dejando el marcador 33-21. Nueva York lideraba por 26.

Fuente: Tribuna del Yaqui