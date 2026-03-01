Apoyo sin límites; David Martínez crece en el octágono de la UFC con su familia como testigo

Ciudad de México.- David Martínez confirmó su ascenso en la división gallo de la UFC con una victoria clave este sábado en la Arena CDMX, al imponerse por decisión unánime al ecuatoriano Marlon 'Chito' Vera en la pelea coestelar de la Fight Night en la capital del país. Martínez marcó el ritmo desde el inicio con volumen y velocidad, mientras Vera ajustó y cerró con fuerza en la segunda mitad del combate, en un duelo exigente que se mantuvo intenso hasta las tarjetas.

La lectura táctica fue clara. Martínez apostó por presionar y sumar rounds desde temprano, consciente de que el excontendiente crecería con el paso del tiempo. "Mi estrategia se basaba en presionarlo, hacer volumen y ganar cada round, porque mientras más vieja se hacía la pelea, él iba mejorando", explicó después del combate, al que definió como el más duro de su carrera.

10 WINS IN A ROW ? uD83CuDDF2uD83CuDDFD #UFCMexico



David Martinez gets the hard-fought win over Chito Vera! pic.twitter.com/MFPlGxMA22 — UFC Europe (@UFCEurope) March 1, 2026



El resultado tuvo peso específico. Vera llegó como noveno del ranking gallo y Martínez como décimo, por lo que el triunfo anticipa un movimiento en la próxima actualización. A un año de su debut en esa misma arena, el mexicano sumó su tercera victoria consecutiva en UFC, mejora su récord a 14-1 (3-0 en la empresa) y, con 27 años, se instaló de lleno entre la élite de las 135 libras.

El mexicano brindó una gran pelea

Del otro lado, Vera dejó su marca en 23-12-1 (15-11 en UFC), dos años después de disputar el título ante Sean O'Malley.

El cierre de la noche volvió al origen. En la esquina, como de costumbre, estuvo su hermana Melissa 'Super Mely' Martínez, expeleadora del octágono, mientras su madre siguió el combate a unos pasos de la jaula, como lo ha hecho a lo largo de su carrera. Martínez reconoció que la tensión es compartida y que, antes de subir, le toca tranquilizar a los suyos. "Pase lo que pase, vamos a estar bien aquí y voy a regresar", les repite.

Su hermana, uno de sus principales apoyos



Al final, el abrazo con ambas es la confirmación de que el ascenso deportivo camina de la mano de un núcleo familiar que lo acompaña en cada paso. Para Martínez, más allá del ranking, ese momento sigue siendo "el premio más grande que te puede dar una pelea", puntualizó.

Fuente: Tribuna del Yaqui