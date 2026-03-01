Brandon Moreno sufre duro revés en sus aspiraciones de ir en busca del título mundial

Ciudad de México.- Todo estaba preparado para celebrar una fiesta en la capital del país el sábado por la noche, con la realización de una cartelera de la Ultimate Fighting Championship (UFC) copada de peleadores mexicanos y con el tijuanense Brandon Moreno al frente.

Entre altibajos, con triunfos y derrotas para los combatientes aztecas, la velada transcrurrió hasta que llegó la hora de la contienda estelar celebrada en la Arena Ciudad de México, donde Moreno buscaba catapultar su carrera hacia una nueva oportunidad por el título mundial.

Mejores momentos de la pelea estelar de la noche ??



Ver en vivo por @PPlusDeportes | #UFCMéxico pic.twitter.com/G9WO46I4P2 — UFC Español (@UFCEspanol) March 1, 2026

Pero el británico Lone’er Kavanagh, quien tomó la pelea como reemplazo con poca anticipación y viajó a territorio enemigo como claro no favorito, dio la campanada de la noche al vencer al consentido de México, Brandon Moreno, en un combate que el londinense controló de principio a fin. Las tarjetas de los jueces marcaron 49-46, 48-47 y 48-47, todas en favor de Kavanagh, quien supo imponer ritmo, distancia y constancia ante el dos veces campeón mexicano, que no logró encontrar ajustes a lo largo de los cinco asaltos.

Moreno no pudo descifrar el estilo del británico

Este resultado, que aunque sorpresivo parece alejar al mexicano de la oportunidad de pelear próximamente por el título en una división en movimiento luego de que Joshua Van despojó a Alexandre Pantoja y ahora tendrá que comenzar un complicado camino de vuelta a la cima contra rivales que podrían ser incluso más peligrosos que Lone'er Kavanagh.

De toma y daca

En el resto de la cartelera, en la pelea coestelar, David Martínez venció a Marlon Vera por decisión unánime. Martínez arrancó con intensidad, superando a Vera con velocidad y volumen de golpes en el primer round, mientras que 'Chito' fue de menos a más y cerró con mayor presión. Aun así, las tarjetas favorecieron al mexicano con puntuaciones idénticas de 29-28.

Martínez mostró contundencia en su combate



Edgar Chairez se llevó una cerrada victoria por decisión dividida ante Felipe Bunes, mientras que King Green derrotó a Daniel Zellhuber por TKO en el segundo round, cerrando una noche intensa en la capital del país, marcada por resultados contrastantes en las estelares y señales claras de relevo generacional dentro del roster mexicano.

Regina le dio una grata sorpresa al público mexicano



La función tuvo un saldo positivo en los debuts. Regina Tarín ganó por decisión unánime a Ernesta Kareckaite tras aceptar la pelea con apenas tres días de anticipación, mostrando solidez y control durante los tres rounds. Más tarde, Imanol Rodríguez firmó una presentación contundente al vencer por nocaut técnico a Kevin Borjas a los 4:21 del segundo round.

Imanol también salió con el brazo en alto



La cartelera dejó también actuaciones contundentes en las peleas preliminares. Damian Piñas derrotó a Wes Schultz por TKO a los 2:30 del primer round, ligando su quinta victoria profesional a sus 23 años. Francis Marshall sometió con rear naked choke a Erik Silva a los 2:29 del primer asalto, mientras que Javier Reyes se impuso por TKO a Douglas Silva de Andrade a segundos del final del primer round.

