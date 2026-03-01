Con Benjamín Gil al frente, confirman cuerpo técnico de México para el Clásico Mundial de Beisbol

Ciudad de México.- A cólo cinco días de que arranque la participación de la Selección Mexicana en el Clásico Mundial de Beisbol, este domingo la Comisión de Selecciones Nacionales confirmó al cuerpo técnico y el staff que acompañarán al manager Benjamín Gil en esta nueva aventura.

En el listado, se destaca la continuidad de la mayor parte de los integrantes que conformaron el equipo de trabajo de la Selección Mexicana en el Clásico Mundial de Beisbol 2023, donde la escuadra azteca brindó una gran actuación que le permitió llegar hasta semifinales, donde cayó ante su similar de Japón.

Gil tendrá un gran respaldo en la banca

De esta manera, un total de 20 elementos del cuerpo técnico y el staff repiten en sus respectivas funciones para la edición 2026 de la competencia; destacando la presencia de uno de los mejores bateadores mexicanos en las Grandes Ligas, el oaxaqueño Vinicio Castilla, quien fungirá como coach de banca.

Castilla está de vuelta con la Selección Mexicana

El 'Vinny' estará acompañado también por el sonorense Elmer Dessens como encargado del staff de pitcheo, así como de Horacio Ramírez en la función de coach de Bullpen; mientras que Roberto 'Bobby' Magallanes tendrá a su mando la preparación ofensiva como coach de Bateo.

México busca realizar un mejor papal en esta edición

Los demás coaches que buscarán respaldar la labor que realice Gil al frente del combinado azteca, son Jacob Cruz como coach asistente de bateo, y los cajones de tercera y primera serán ocupados por Tony Perezchica y Gil Velázquez; mientras que la preparación de los receptores estará a cargo de Manny del Campo y Noé Muñoz será coach asistente.

De esta manera, la Selección Mexicana está casi lista para su debut en el Clásico Mundial este próximo viernes ante Gran Bretaña; aunque previamente sostendrá varios encuentros de preparación ante los Arizona Diamondbacks y Los Angeles Dodgers, el martes 3 y miércoles 4 en Estados Unidos.

Fuente: Tribuna del Yaqui