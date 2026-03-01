Cruz Azul vence a Rayados de Monterrey y se convierte en el nuevo líder del Clausura 2026

Monterrey, Nuevo León.- La jornada 8 del Clausura 2026 trajo cambios significativos en la clasificación general, en la cual ahora el Cruz Azul aparece como líder. El conjunto cementero se metió a la cancha del Estadio BBVA y, con una sólida actuación, doblegaron a Rayados de Monterrey para subirse al puesto más alto de la tabla.

La escuadra local fue quien comenzó manejando a placer el desarrollo del encuentro, pues apenas en los primeros minutos, Sergio Canales probó un par de ocasiones desde la larga distancia, obligando a Andrés Gudiño a trabajar desde temprano. Sin embargo, un error de Stefan Medina le abrió la puerta al Cruz Azul, que tuvo un penal a favor apenas al 13', aunque José Paradela no pudo hacer efectivo el cobro.

El encuentro se hizo movido y tantas fueron las insistencias del cuadro cementero que en menos de 20 minutos ya se hicieron presentes en el marcador. Rodolfo Rotondi aprovechó el rechazo de un centro para meter un disparo desde los linderos del área, el cual no iba del todo direccionado, pero se terminó beneficiando por un desvío de un defensivo rival.

¡Gooooool de Cruz Azul! Rotondi adelanta a la 'Máquina' el balón se le pasó a toda la defensa de Rayados pic.twitter.com/GbyJC06kkV — TUDN MEX (@TUDNMEX) March 1, 2026

El Monterrey buscó por todos los medios el empate, exigiendo en par de ocasiones a Gudiño, que se mostró seguro bajo el arco, además de un disparo a balón parado de Canales, el cual se estrelló en el larguero central. La diferencia mínima prevaleció hasta la parte complementaria y, después de varias oportunidades de peligro por 'La Máquina', llegó la diana que sentenció el rumbo del encuentro.

Cuando se jugaba el 62', Agustín Palavecino encontró el hueco afuera del área y con un disparo preciso al segundo poste, marcó el dos por cero que se convirtió en el marcador definitivo. Monterrey se hundió poco a poco y, aunque en el agregado tuvieron un penal, el VAR revirtió la decisión en campo, perdiendo la oportunidad de recortar la diferencia.

¡Pita, pita, Máquinita! uD83DuDE82uD83DuDD25uD83DuDD25uD83DuDD25uD83DuDD25 Qué golazo del Cruz Azul ¡Qué GOLAZO de Palavecino! uD83EuDD29???



uD83CuDDF2uD83CuDDFD #MegaFutbol

uD83CuDDFAuD83CuDDF8 #SabadoFutbolero pic.twitter.com/vWt53ET8kT — TUDN MEX (@TUDNMEX) March 1, 2026

Con la victoria, el Cruz Azul se trepa a la primera posición de la tabla luego de reunir 19 unidades. Cabe recordar que Chivas llegó a la jornada 8 como líder, pero con su derrota ante Diablos del Toluca, terminó por caer hasta el tercer puesto, mientras que el bicampeón permanece en el segundo lugar luego del triunfo de 'La Máquina'.

TERMINA EL ENCUENTROOOOOOOOO.



SOMOS LÍDERES DEL CLAUSURA 2026. pic.twitter.com/j3VaXp6wG0 — CRUZ AZUL (@CruzAzul) March 1, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui