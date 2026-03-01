El mexicano Patricio O'Ward finaliza quinto en el GP de San Petersburgo de la IndyCar Series 2026

Ciudad de México.- De manera oficial, la IndyCar Series dio inicio a su temporada 2026 y con ella, una nueva oportunidad para que Patricio O'Ward pelee con el título. El mexicano se enfrentó a un par de desajustes con su monoplaza de Arrow McLaren y alcanzó a meterse entre los cinco primeros lugares durante el Gran Premio de St. Petersburgo.

La victoria se la llevó Alex Palou, actual campeón de la categoría que ha tenido un paso arrasador en las últimas temporadas. El español comandó su Chip Ganassi con el que lideró prácticamente todos los giros de la carrera y finalizó en la primera posición de manera cómoda, alcanzando así su triunfo número 20 en toda su carrera dentro del automovilismo estadounidense.

That's 2??0?? ... and counting uD83DuDE0E pic.twitter.com/eO3ceBU94T — NTT INDYCAR SERIES (@IndyCar) March 1, 2026

La segunda posición se la llevó Scott McLaughlin del equipo Penske; el neozelandés había arrancado en la pole position y, tras haber quedado relegado en la primera parte de la carrera, terminó remontando con un par de vueltas para la bandera de cuadros. El podio lo cerró Christian Lundgaard, compañero de O'Ward en Arrow McLaren.

Not one, but TWO passes uD83DuDC4F@lundgaardoff is on the move! pic.twitter.com/zDgdFCIVUp — NTT INDYCAR SERIES (@IndyCar) March 1, 2026

El mexicano inició la prueba en cuarto lugar, aunque un problema en la arrancada lo terminó llevando hasta el puesto ocho; 'Pato' salió a pista con el neumático blando y, luego de una excelente gestión, tuvo su primera detención en pits. En la calle de boxes, pisó una pistola de aire, lo cual retrasó su detención, y volvió a caer hasta el puesto 12.

En el resto de la prueba, el regiomontano tuvo que regular su ritmo para no desgastar las gomas en exceso, aunque tampoco podía permitir que los punteros le abrieran hueco. En las últimas vueltas, Kyle Kirkwood comenzó a perder el ritmo y O'Ward intentó empujar para apoderarse de la cuarta posición, pero finalizó la meta solo unos metros por detrás del piloto estadounidense.

Top 10 del GP de San Petersburgo 2026

Alex Palou - Ganassi Scott McLaughlin - Penske Christian Lundgaard - Arrow McLaren Kyle Kirkwood - Penske Patricio O'Ward - Arrow McLaren Marcus Ericsson - Andretti Josef Newgarden - Penske Romain Grosjean - Dale Coyne Rinus Veekay - Juncos Dennis Hauger - Dale Coyne

Starting off the year on podium. uD83DuDE4F pic.twitter.com/3ARWZzKPzw — Arrow McLaren IndyCar Team (@ArrowMcLaren) March 1, 2026

La siguiente fecha en el calendario de la IndyCar Series 2026 es el domingo 7 de marzo, cuando se dispute el Good Ranchers 250 en el óvalo de Avondale, Arizona.

Fuente: Tribuna del Yaqui