El vuelo continúa; los Cardinals otorgan extensión de contrato al manager Oliver Marmol

Florida, Estados Unidos.- Los St. Louis Cardinals están contentos con el trabajo que ha desempeñado el manager Oliver Marmol, y este se dice más que feliz de seguir al frente de los pajaritos rojos por mucho tiempo; por lo que ambas partes llegaron a un acuerdo para alargar su estadía con el equipo de la División Central de la Liga Nacional.

El piloto de ascendencia dominicana y St. Louis firmaron este domingo una extensión de contrato por dos años al menos hasta la temporada 2028, anunciaron los Cardinals el domingo. El acuerdo incluye una opción de club parala temporada 2029.

Locked in uD83DuDD12 pic.twitter.com/j6BqCrVQG3 — St. Louis Cardinals (@Cardinals) March 1, 2026

"A medida que he ido conociendo a Oli, he visto a alguien que se preocupa por esta organización y sabe qué ha hecho especial a los Cardinals con el tiempo, y que entiende que para llegar a donde necesitamos, debemos competir incansablemente para establecer nuevos estándares en todo lo que hacemos", declaró el presidente de los Cardinals, Chaim Bloom, en un comunicado. "Está comprometido con el progreso de nuestro núcleo joven y no teme desafiarse a sí mismo y ayudar a quienes le rodean a crecer".

El timonel alargó su estadía con el club

Marmol, un veterano de 39 años ha liderado a los Cardinals durante las últimas cuatro temporadas, llevándolos a la ronda de comodines de la Liga Nacional en su primera temporada como mánager. Pero no ha vuelto a los playoffs en los últimos tres años, y St. Louis solo tuvo un récord de 78-84 la temporada pasada.

Sin embargo, los Cardinals llevan tiempo considerando las últimas temporadas como una oportunidad para reiniciarse, con Bloom sustituyendo al veterano ejecutivo John Mozeliak y una plantilla que necesita una renovación. Así que tiene sentido aportar algo de estabilidad con Marmol, el tercer mánager con más años en la Liga Nacional solo por detrás de Dave Roberts de los Dodgers y Torey Lovullo de los Diamondbacks.

Marmol tendrá a su cargo un equipo plagado de jóvenes

Marmol llegó a los Cardinals en la temporada 2007, cuando aún estaba en su etapa como jugador. Pasó cinco temporadas como mánager en las ligas menores antes de unirse al cuerpo técnico en 2017, y fue ascendido a mánager de St. Louis el 25 de octubre de 2021. Tiene un balance de 324-323 en cuatro temporadas con los Cardinals.

Fuente: Tribuna del Yaqui