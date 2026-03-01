Exhibición felina; Tigres golea al América que sigue perdiendo puestos en el Clausura 2026

Ciudad de México.- Los Tigres UANL hicieron una demostración ofensiva ante el América que, ni jugando ante su afición, pudo componer el rumbo y terminaron siendo goleados en la jornada 8 del Clausura 2026. Con marcador de cuatro anotaciones por una, el cuadro regiomontano cortó una racha de dos derrotas consecutivas y, de paso, ganaron su primer encuentro de visita ante el América desde el 2019.

Desde el inicio del compromiso se marcó la tónica del mismo con los dirigidos por Guido Pizarro lanzados al ataque y, en contraparte, un América desangelado y desorganizado en la última línea. Apenas en el minuto cuatro, Aaron Mejía cometió una falta dentro de su área; Juan Brunetta se encargó de realizar el cobro desde el manchón para engañar a Luis Ángel Malagón y poner el balón en las redes.

La escuadra regiomontana se siguió viendo dominante y, antes de la media hora de juego, lograron ampliar la ventaja con una jugada que contó con cierta fortuna. Tras un rechace americanista, Vladimir Loroña definió desde afuera del área, aunque el balón terminó impactando a Jesús Angulo, quien estaba milimétricamente habilitado y se terminó anotando la diana a su cuenta.

¡GOL DE LOS TIGRES! Dávila se quedó colgado y Angulo solo tuvo que tocarla para poner el 0-2 pic.twitter.com/k9EiEuHiEE — TUDN MEX (@TUDNMEX) March 1, 2026

Ya en la segunda parte, André Jardine realizó un par de modificaciones ofensivas y fue ahí cuando el América tuvo un ligero respiro; un despeje en complicidad con un error en la zaga felina abrió la puerta para que Brian Rodríguez redujera la diferencia en el marcador parcial. Solo un minuto después, las aspiraciones a la remontada quedaron sepultadas, ya que Ángel Correa volvió a poner tierra de por medio.

Como muestra de la desesperación, los jugadores americanistas comenzaron a cometer faltas constantes y, tras una dura entrada, Vinicius Lima, brasileño recién llegado a la Liga MX, recibió una tarjeta roja, lo que lo obligará a perderse la siguiente jornada. Cuando se jugaba el añadido, Brunetta firmó su doblete y estableció el cuatro por uno definitivo.

¡Esto ya es goleada! uD83DuDE2BuD83DuDE31 Doblete de Ángel Correa ¡Doblete del Campeón del Mundo! ?uD83DuDD25



uD83CuDDF2uD83CuDDFD #MegaFutbol

uD83CuDDFAuD83CuDDF8 #SabadoFutbolero pic.twitter.com/W0VyB2hlzw — TUDN MEX (@TUDNMEX) March 1, 2026

Con esto, los Tigres lograron escalar hasta la sexta posición luego de las ocho jornadas disputadas, mientras que el América se encuentra en el octavo peldaño. Las Águilas han demostrado un pobre poderío ofensivo, además de que ya han sido goleadas en un par de ocasiones, por lo que es vital que puedan ajustar sus piezas para la segunda mitad del calendario.

uD83DuDE4CuD83CuDFFC ¡Gran noche para La U y regresamos a casa con el triunfo!@CEMEXMx

#SiempreContigo uD83DuDC4AuD83CuDFFC #EstoEsTigres uD83DuDC2F pic.twitter.com/TqP1zCm4Kg — Club Tigres uD83DuDC2F (@TigresOficial) March 1, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui