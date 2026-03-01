José Mourinho lanza sentencia contra Prestianni por el caso Vinicius: "Si es culpable, se acabó"

Ciudad de México.- La polémica por los supuestos comentarios racistas que Gianluca Prestianni lanzó contra Vinicius Junior sigue en curso, pues cabe recordar que la UEFA aún tiene en marcha la investigación para determinar el castigo definitivo. Ante esto, José Mourinho, entrenador del Benfica, declaró que tiene plena confianza en su jugador, pero las cosas cambiarán de manera drástica en caso de ser encontrado culpable.

Este problema comenzó en la ida de los playoffs en Champions League durante el partido entre el Benfica y Real Madrid; el atacante brasileño y Prestianni tuvieron una fuerte discusión donde el jugador del Benfica habría llamado 'mono' a su rival. Luego de ello, se comenzó una investigación especial por parte del ente reactor de Europa, donde se buscará comprobar las responsabilidades del lamentable acto.

Ya en la actividad del certamen local, el Benfica se prepara para medirse contra el Gil Vicente y justo en la conferencia de prensa previa, 'The Special One' fue cuestionado sobre su opinión en dicho percance. Mourinho insistió en que, en primera instancia, cree en la palabra de su jugador y confía en que se determinará su inocencia. "No soy muy culto, pero tampoco un ignorante; tengo un bagaje cultural básico. Presunción de inocencia. ¿Es un derecho humano o no?".

Aun con ello, el mítico entrenador internacional dejó abierta la puerta para que Prestianni sea culpable de los comentarios racistas. Ante ello, José aseguró que, además del castigo que se le imponga por el ente rector, lo dejará de tomar en cuenta mientras siga dirigiendo al Benfica.

Si se prueba que mi jugador no respetó estos principios, que son los míos y los del Benfica, su carrera conmigo se acaba: si es efectivamente culpable, no volveré a mirarlo de la misma manera y conmigo terminó".

Cabe recordar que la UEFA anunció su suspensión provisional de un compromiso en competencias europeas, lo que lo llevó a perderse el cierre del repechaje donde el cuadro lusitano fue eliminado por el Real Madrid. Aun así, fue de conocimiento público que el organismo seguiría con la investigación y en cualquier momento se podría anunciar una sanción ejemplar para el jugador argentino.

Fuente: Tribuna del Yaqui