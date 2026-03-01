Kylian Mbappé seguirá siendo baja para el Real Madrid; Arbeloa desconoce cuando regresará

Ciudad de México.- El Real Madrid se las tendrá que ingeniar para seguir en la pelea por la primera posición de LaLiga sin su máximo referente en ataque, luego de que se confirmara que Kylian Mbappé no estará disponible para la jornada 26. El atacante francés sigue lidiando con una lesión de rodilla y, de acuerdo a los comentarios de Álvaro Arbeloa, no se tiene una fecha clara para su regreso a las canchas.

Cabe recordar que Mbappé presentó una dolencia de rodilla en la jornada 15 del certamen español cuando fueron derrotados ante el Celta de Vigo y, desde entonces, sus ausencias han sido constantes sin que el conjunto español emita un parte médico oficial. Esto ha llevado a que el francés se pierda duelos importantes como la primera fase de la Supercopa de España y diversos partidos de la Champions League como el playoff ante el Benfica.

#Deportes | Kylian Mbappé será baja del Real Madrid para la Champions League por una grave lesión de rodilla ?uD83EuDDB5https://t.co/mwPRxDinMu — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) February 24, 2026

Con el cuadro 'merengue' todavía peleando para que el Barcelona no ponga tierra de por medio, es de vital importancia contar con todos sus jugadores en la plantilla, aunque el caso de Kylian será diferente. Arbeloa, técnico del Real Madrid, dejó en claro que darán el tiempo que sea necesario para que Mbappé regrese en pleno estado físico.

Lo tenemos muy claro, qué es lo que le pasa y qué es lo que queremos ahora, que es que se recupere de estas molestias y vuelva al 100 por ciento cuando se encuentre totalmente recuperado".

En ese mismo tenor, el estratega español se negó a dar un tiempo aproximado para el regreso del francés e insistió en que eso dependerá de las sensaciones que presente el atacante. "Veremos día a día. Es cosa de que él vaya viendo cómo se va encontrando. Ahora es mejor no dar plazos y que vea sus sensaciones", sentenció Arbeloa.

L'entraîneur du Real Madrid Alvaro Arbeloa n'a pas souhaité se prononcer ce dimanche sur la durée de l'absence de Kylian Mbappé

?? https://t.co/FwKX41OTLV pic.twitter.com/z5hExJbtSl — L'Équipe (@lequipe) March 1, 2026

Con ello, se confirma que Mbappé no estará disponible para la jornada 26 de LaLiga cuando el Real Madrid reciba al Getafe. Al igual que Kylian, Marco Asensio está en la lista de no disponibles luego de haber sufrido una contractura cervical en el último partido de Champions; el compromiso está programado para llevarse a cabo en el Santiago Bernabéu a las 14:00 horas (horario CDMX) de este lunes, 2 de marzo.

Fuente: Tribuna del Yaqui