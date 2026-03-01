La guerra alcanza al futbol: Finalissima 2026 queda aplazada por el conflicto armado en Medio Oriente

Ciudad de México.- La violencia descontrolada sigue afectando a diversos ámbitos alrededor del mundo y el deporte no es la excepción, ya que la Asociación de Futbol de Qatar anunció la cancelación de todos los eventos deportivos agendados por los recientes ataques armados en Medio Oriente. Esta medida también comprende la Finalissima 2026, la cual será aplazada hasta nuevo aviso.

Esto es a consecuencia de los recientes ataques armados suscitados en la zona de Irán y países contiguos; el conflicto bélico estalló durante la madrugada del sábado 28 de febrero cuando Estados Unidos e Israel comandaron un operativo masivo, usando misiles y proyectiles de largo alcance. Estos hechos han alcanzado a los Emiratos Árabes Unidos, Pakistán y otras naciones que han reportado la vulneración de su seguridad.

Luego de un día intenso de constantes bombardeos, la Qatar Football Association emitió un comunicado en sus redes sociales, mediante el cual daban a conocer que todos los eventos previamente agendados serán suspendidos. Así mismo, se estableció que al momento no se tiene la fecha para su reprogramación y eso dependerá de los avances en cuestión de seguridad.

La Asociación de Fútbol de Qatar anuncia el aplazamiento de todos los torneos, competiciones y partidos, con efecto desde hoy y hasta nuevo aviso. Las nuevas fechas para la reanudación de las competiciones se anunciarán oportunamente a través de los canales oficiales de la Asociación".

uD83DuDCC4 | Statement from the Qatar Football Association regarding the postponement of all tournaments, competitions, and matches until further notice. pic.twitter.com/NlpBpjMMW3 — Qatar Football Association (@QFA_EN) March 1, 2026

¿Esto por qué afecta a la Finalissima 2026?

El partido único para disputar el trofeo internacional estaba programado para llevarse a cabo en el Lusail Stadium de Qatar, justo en la zona de fuego. Dicho inmueble fue construido para la Copa del Mundo 2022 y en él, la Selección Argentina levantó la copa que los acreditó como campeones de la justa.

Cabe recordar que la edición de este año estaría disputada entre la 'Albiceleste', quien consiguió su boleto al ser el campeón actual de la Copa América, y la Selección de España, flamante monarca de la Eurocopa 2024. El emocionante partido estaba programado para llevarse a cabo el viernes 27 de marzo durante la fecha FIFA, aunque ahora su realización pende de un hilo ante el apretado calendario deportivo de cara al Mundial 2026.

uD83DuDEA8uD83CuDFC6 OFFICIAL: La Finalissima with Spain vs Argentina will take place in Doha, Qatar on March 27th, 2026. pic.twitter.com/j4RU5vRShM — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 18, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui