México alista el Clásico Mundial de Beisbol 2026: este es su calendario completo rumbo al título

Ciudad de México.- La Selección Mexicana de Beisbol ya se encuentra afinando detalles para su participación en el Clásico Mundial de Beisbol 2026, donde buscará hacer historia y superar el resultado que consiguió en la edición de 2023. Los dirigidos por Benjamín Gil forman parte del Grupo B, donde compartirán grupo con una de las mayores potencias del deporte a nivel internacional.

La Federación Mexicana de Beisbol presentó un nutrido roster que contempla a los jugadores nacionales que disputan los dos circuitos profesionales en el país (LAMP y LMB), además de una selecta lista de peloteros aztecas que militan en la MLB. Con el paso de los días, hombres de peso como José Urquidy, Taj Bradley y el propio Ramón Urías declinaron la invitación al no recibir autorización por parte de sus respectivas organizaciones.

uD83DuDEA8 Anuncio: Nacho Álvarez Jr. al Clásico Mundial de Beisbol 2026.#EsMiSangre uD83EuDE78uD83CuDDF2uD83CuDDFDhttps://t.co/W9vbEMhppf — Novena México uD83CuDDF2uD83CuDDFD? (@MexicoBeis) February 24, 2026

Cabe recordar que el combinado 'Tricolor' emprendió hace un par de días un 'minicampamento' para iniciar trabajos con los jugadores que se encuentran en la agencia libre y aquellos que ya cuentan con el permiso de sus clubes. En las próximas jornadas se integrará el resto del roster y la actividad arrancará con un par de encuentros amistosos ante los Arizona Diamondbacks y Los Angeles Dodgers.

#Deportes | Selección Mexicana de Beisbol tendrá juego de exhibición contra Los Angeles Dodgers en 2026 ?uD83DuDE4Chttps://t.co/Hotqpyt62b — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) November 6, 2025

México forma parte del Grupo B, al igual que las selecciones de Gran Bretaña, Italia y Estados Unidos, este último será el rival más exigente que tendrá el conjunto nacional en la primera fase de la competencia. La actividad comenzará el próximo 6 de marzo y concluirá el miércoles 11 del mismo mes.

Calendario y horarios de México en el Clásico Mundial de béisbol

6 de marzo - México vs Gran Bretaña - 12:00 horas

8 de marzo - Brasil vs México - 19:00 horas

9 de marzo - México vs Estados Unidos - 19:00 horas

11 de marzo - Italia vs México - 18:00 horas

Nota: Los horarios corresponden al horario de la CDMX.

El Clásico Mundial de Béisbol 2026 contará con cuatro sedes oficiales, comenzando con el Hiram Bithorn Stadium de Puerto Rico, que recibirá al Grupo A, mientras que el Daikin Park de Houston albergará al Grupo B, incluyendo todos los juegos de México. El Tokyo Dome será sede del Grupo C y el loanDepot Park de Miami fungirá como casa del Grupo D y de las rondas finales.

Para la edición de 2026 se tendrá una cobertura televisiva amplia y en México no será la excepción. Los cuatro compromisos del cuadro 'Tricolor' podrán seguirse en televisión abierta por Televisa y TUDN, además de ESPN y la plataforma digital Disney+.

Fuente: Tribuna del Yaqui