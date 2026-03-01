Otro éxito para México; Kevin Berlín y Randal Willars ganan plata en la Copa del Mundo de Clavados

Ciudad de México.- Los atletas mexicanos continúan cosechando éxitos en la Copa del Mundo de Clavados Montreal 2026 y ahora fue el turno de Kevin Berlín y Randal Willars, quienes se colgaron la medalla de plata en la prueba de plataforma de 10 metros sincronizado varonil. La clave del resultado fue su última ejecución, la misma que le permitió escalar varios puestos de golpe y meterse de lleno en la zona de preseas en una final de alto nivel.

Los mexicanos comenzaron la jornada ubicándose en el cuarto peldaño tras un salto limpio, aunque de menor grado de dificultad, estrategia que fue cambiando conforme avanzaron las rondas. Su quinto intento presentó un grado de 3.7 aunque un pequeño desliz, dejó todo a definir en el último intento.

Cuarta medalla para la delegación mexicana en la Copa del Mundo de Clavados en Montreal.



Al llegar la última ronda, la disputa estaba centrada entre los mexicanos y los representantes de Gran Bretaña, quienes peleaban la medalla de plata y bronce luego de que la pareja china conformada por Renjie Zhao y Zhihao Yang estableciera una ventaja considerable desde los primeros clavados.

Con la presión al máximo, Berlín y Willars ejecutaron con precisión su último salto, que recibió 81.000 unidades por parte de los jueces, puntuación que les permitió catapultarse al segundo puesto del podio. El oro fue para China, que cerró la competencia con un acumulado de 469.23 puntos. Por su parte, la dupla británica integrada por Bet Cutmore y Euan McCabe se quedó con la medalla de bronce, finalizando a menos de dos puntos de lo conseguido por los mexicanos en una definición sumamente apretada.

Con esta nueva presea, la delegación mexicana escaló hasta la segunda posición del medallero general de la Copa del Mundo de Clavados, tras firmar un fin de semana destacado con cuatro metales en distintas pruebas. La primera medalla del certamen llegó en la prueba de equipos mixtos desde tres y 10 metros, donde México logró subir al podio.

Posteriormente, Osmar Olvera y Juan Manuel Celaya conquistaron la plata en los sincronizados desde el trampolín de tres metros, quedando a escasa distancia de la pareja china integrada por Zongyuang Wang y Jiuyuan Zheng. Finalmente, Lía y Mía Cueva también aportaron al medallero nacional en la prueba de tres metros sincronizados femenil, donde se adjudicaron la medalla de bronce.

Fuente: Tribuna del Yaqui