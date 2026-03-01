Robert Lewandowski sufre fractura en el rostro; causará baja de Barcelona en la Copa del Rey

Ciudad de México.- El Barcelona buscará una remontada épica en la vuelta de las semifinales en la Copa del Rey 2026, aunque lo tendrán que hacer sin Robert Lewandowski, uno de sus delanteros más experimentados. El atacante polaco presenta una fractura considerable en el rostro, lo que imposibilitará su participación en el cierre de la ronda ante el Atlético de Madrid.

Dicha lesión se originó en el partido del Barcelona ante el Villarreal en la jornada 26 de LaLiga, donde los catalanes se llevaron el triunfo, apoyados por un 'hat-trick' de Lamine Yamal y uno más del propio Lewandowski. El polaco ingresó de cambio al minuto 69 y, antes de finalizar el encuentro, tuvo un choque contra un rival que le terminó por causar un traumatismo, aunque pudo permanecer en la cancha hasta el silbatazo final.

#Deportes | Lamine Yamal anota 'hat-trick' para que el Barcelona golee al Villarreal y asegure el liderato de LaLiga ?https://t.co/maSrFJt4zR — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) February 28, 2026

Al persistir las molestias en la zona del ojo, durante las primeras horas del domingo 1 de marzo, Lewandowski fue sometido a pruebas médicas más específicas para determinar la gravedad de su situación. Fue mediante las redes sociales del Barcelona que se reveló la fractura presentada en la órbita del ojo izquierdo.

El primer jugador del equipo, Robert Lewandowski, sufrió una lesión en el reciente partido contra el Villarreal. Las pruebas han diagnosticado una fractura del hueso orbitario izquierdo".

Así mismo, se estableció que será baja para el partido de media semana en la Copa del Rey y se desconoce si estará de regreso para la siguiente jornada del certamen español. Es probable que, en caso de poder ingresar a la cancha, tenga que usar alguna máscara especial para protegerse de cualquier golpe que pueda agravar su situación.

uD835uDDE0uD835uDDD8uD835uDDD7uD835uDDDCuD835uDDD6uD835uDDD4uD835uDDDF uD835uDDE5uD835uDDD8uD835uDDE3uD835uDDE2uD835uDDE5uD835uDDE7 ??



First team player Robert Lewandowski picked up an injury in the recent game against Villarreal. Tests have diagnosed a fracture of the left eye socket.



He will miss the game against Atlético Madrid. pic.twitter.com/I54nE94rs8 — FC Barcelona (@FCBarcelona) March 1, 2026

El Barcelona ya enfrentaba una dura prueba donde tiene que remontar el marcador de cuatro anotaciones por cero que beneficia al Atlético de Madrid y ahora, se suma un nombre más a la lista de lesionados. Los dirigidos por Hansi Flick tampoco podrán contar con Gavi, Andreas Christensen y Frenkie de Jong, quien será baja por un lapso de hasta seis semanas por un problema muscular; tampoco estará presente Eric García, quien debe cumplir una sanción por acumulación de tarjetas amarillas.

??Medical report



First-team player Frenkie de Jong sustained an injury to the distal biceps of his right leg during this morning’s training session.



Medical tests have confirmed that the expected recovery period will be approximately five to six weeks. pic.twitter.com/2irBhMoAG2 — FC Barcelona (@FCBarcelona) February 26, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui