Robert Lewandowski sufre fractura en el rostro; causará baja de Barcelona en la Copa del Rey

Ciudad de México.- El Barcelona buscará una remontada épica en la vuelta de las semifinales en la Copa del Rey 2026, aunque lo tendrán que hacer sin Robert Lewandowski, uno de sus delanteros más experimentados. El atacante polaco presenta una fractura considerable en el rostro, lo que imposibilitará su participación en el cierre de la ronda ante el Atlético de Madrid.
Dicha lesión se originó en el partido del Barcelona ante el Villarreal en la jornada 26 de LaLiga, donde los catalanes se llevaron el triunfo, apoyados por un 'hat-trick' de Lamine Yamal y uno más del propio Lewandowski. El polaco ingresó de cambio al minuto 69 y, antes de finalizar el encuentro, tuvo un choque contra un rival que le terminó por causar un traumatismo, aunque pudo permanecer en la cancha hasta el silbatazo final.
Al persistir las molestias en la zona del ojo, durante las primeras horas del domingo 1 de marzo, Lewandowski fue sometido a pruebas médicas más específicas para determinar la gravedad de su situación. Fue mediante las redes sociales del Barcelona que se reveló la fractura presentada en la órbita del ojo izquierdo.
El primer jugador del equipo, Robert Lewandowski, sufrió una lesión en el reciente partido contra el Villarreal. Las pruebas han diagnosticado una fractura del hueso orbitario izquierdo".
Así mismo, se estableció que será baja para el partido de media semana en la Copa del Rey y se desconoce si estará de regreso para la siguiente jornada del certamen español. Es probable que, en caso de poder ingresar a la cancha, tenga que usar alguna máscara especial para protegerse de cualquier golpe que pueda agravar su situación.
El Barcelona ya enfrentaba una dura prueba donde tiene que remontar el marcador de cuatro anotaciones por cero que beneficia al Atlético de Madrid y ahora, se suma un nombre más a la lista de lesionados. Los dirigidos por Hansi Flick tampoco podrán contar con Gavi, Andreas Christensen y Frenkie de Jong, quien será baja por un lapso de hasta seis semanas por un problema muscular; tampoco estará presente Eric García, quien debe cumplir una sanción por acumulación de tarjetas amarillas.
Fuente: Tribuna del Yaqui