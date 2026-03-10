Alistan embarcaciones para el torneo Maja El Grande: Esto es pesca, en San Carlos

Ciudad Obregón, Sonora.- Poco más de 60 embarcaciones son las que se esperan compitan en lo que será la primera edición del Maja El Grande: Esto es pesca, evento que se llevará a cabo en San Carlos, Nuevo Guaymas este viernes 13 y sábado 14 de marzo.

Dicho número de naves involucra a cerca de 250 personas, esto de acuerdo con información proporcionada por los organizadores de la competencia que contará con una atractiva bolsa en premios, que va de los 150 mil pesos en efectivo para el equipo ganador, 50 mil al segundo y 20 para el tercer puesto.

Las aguas de San Carlos serán escenario de este torneo

De acuerdo con el reglamento para esta edición, en el torneo podrán participar todas las embarcaciones típicas de pesca de altura y costera; ya sean pangas motorizadas que son muy comunes en la pesca costera de la región, o lanchas de pesca deportiva, rápidas y ágiles diseñadas para moverse por el mar.

También participan los cruceros de pesca (sportfishers), que son embarcaciones de mayor tamaño con cabinas, utilizadas por equipos para buscar peces grandes y las embarcaciones tipo consola central, equipadas para la búsqueda de especies pelágicas. De igual manera, no hay que olvidar que es indispensable que todas las embarcaciones participantes en el torneo cuenten con la reglamentación requerida por la capitanía del puerto y Conapesca.

Equipos en pangas también podrán participar

También hay que tener en cuenta el número de participantes por embarcación está limitado a la capacidad máxima de pasajeros y tripulantes autorizada para cada embarcación, conforme a las disposiciones de la autoridad marítima competente, llámese Secretaría de Marina, Unidad de Capitanía de Puerto y Asuntos Marítimos.

Como dato, en la edición que se realizó en La Paz, Baja California Sur el año pasado se contó con la participación de 139 embarcaciones, por lo que en esta ocasión al ser la primera vez que se realiza en San Carlos, se espera tener al menos la mitad de ellas.

Fuente: Tribuna del Yaqui