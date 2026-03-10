Álvaro Fidalgo y 'Memo' Ochoa serán convocados por la Selección Mexicana en la fecha FIFA

Ciudad de México.- La Selección Mexicana sigue afinando detalles en su plantilla a menos de 100 días para el inicio de la Copa del Mundo 2026 y, para la siguiente convocatoria, se tendrán dos novedades importantes. De acuerdo a la información revelada por un insider 'Tricolor', Javier Aguirre estará tomando en cuenta a Álvaro Fidalgo y Guillermo Ochoa para la convocatoria que presentará en la fecha FIFA de marzo.

Desde hace varios días, se comenzó a rumorar que la Federación Mexicana de Futbol ya había enviado las cartas a clubes de Europa para notificar la convocatoria de los jugadores, lo cual fue desmentido por el periodista Gibran Araige. El periodista de TUDN descartó que el procedimiento ya se haya hecho y que el organismo tiene pensado hacerlo a partir del siguiente fin de semana.

El regreso de 'Memo' llega en un punto clave, ya que en las últimas semanas han crecido las críticas en torno a los arqueros que han integrado las últimas convocatorias mexicanas. Luis Ángel Malagón, quien fue el titular por mucho tiempo, atraviesa un momento complicado con Águilas del América, al igual que Carlos Acevedo con Santos Laguna; es por eso que la presión había caído en el 'Tala' Rangel, pero ante la premura por los compromisos importantes, se tendrá que llamar a un 'viejo conocido'.

CONFIRMADO. Guillermo Ochoa regresa a Selección Mexicana



Convocado para Fecha FIFA

La reunión fue un éxito entre Javier Aguirre y el Portero

Memo acepta condiciones del CT

En principio, parte como 3er Portero



Ochoa tiene más de 150 partidos con la playera 'Tricolor', incluyendo 11 en diferentes justas mundialistas. La baja en su nivel lo ha privado de las últimas convocatorias, ya que la última ocasión que lo convocaron fue para la Copa Oro 2025, donde no tuvo actividad y se conformó con verlo desde el banquillo.

El caso de Fidalgo es más emocionante aún, ya que luego de haber completado su naturalización y tener un exitoso paso con el América, tendrá su primera convocatoria. Hace un mes firmó con el Real Betis en LaLiga, lo cual puso en duda el haber completado los requerimientos de la FIFA para ser considerado, lo cual fue aclarado por la misma FMF.

FMF inicia proceso ante la FIFA para que Álvaro Fidalgo pueda jugar para la Selección Mexicana

La Selección Mexicana tiene una serie de partidos programados para los próximos meses, aunque los de finales de marzo son los más importantes de cara al Mundial 2026. El combinado nacional recibirá a Portugal el sábado 28 de marzo en el Estadio Azteca y días después se medirán ante Bélgica en tierras estadounidenses.

Selección Mexicana confirma tres amistosos; este es el calendario del 'Tricolor' previo al Mundial 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui