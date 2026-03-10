América consigue costosa victoria en Concachampions; vence a Philadelphia pero se lesiona Malagón

Ciudad de México.- Luego de un par de resultados complicados en la Liga MX, las Águilas del América consiguieron una importante victoria en la Concachampions, aunque ello deja un mal sabor de boca y preocupación en la plantilla. Los de Coapa lograron superar al Philadelphia Union, aunque en el compromiso terminaron perdiendo a Luis Ángel Malagón, que tuvo que abandonar la cancha en camilla.

El conjunto 'Azulcrema' comenzó imponiendo su dominio desde los primeros instantes, aunque les faltó la claridad en las primeras oportunidades generadas. No fue hasta el minuto 19, con una genialidad de Raphael Veiga, cuando las Águilas pudieron adelantarse en el marcador con el que se convertiría en el único tanto de la jornada.

En una jugada de varias paredes y toques rápidos, Brian Rodríguez se animó a romper la última línea rival y, luego de jalar la marca, envió un centro justo al manchón penal, aunque no del todo preciso. Luego de hacer una recepción dirigida, el brasileño definió de manera fulminante al primer palo, lo que no dejó margen de reacción para el arquero de Philadelphia.

¡Raphael Veiga marca el primero para Las Águilas! uD83EuDD85 pic.twitter.com/Pg8rk3FWhr — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) March 10, 2026

Esto causó el furor de todo el equipo mexicano, quienes siguieron intentando ampliar la ventaja parcial, pero no lo encontraron y, en cambio, terminaron por perder a su guardameta titular. Cuando se jugaba el minuto 42, Malagón intentó despejar un balón, pero no alcanzó a hacer contacto y terminó cayendo al césped.

uD83DuDEA8uD83DuDEA8 ¡ÁNGEL MALAGÓN SE LESIONÓ! uD83DuDEA8uD83DuDEA8



Malagón se lesiona y no se levanta del césped, ya calienta Rodolfo Cota.



uD83DuDD35 @PhilaUnion 0-1 @ClubAmerica uD83EuDD85 #CONCACAF pic.twitter.com/KhBxugHP1L — FOX (@somos_FOX) March 10, 2026

Uno de sus compañeros expulsó el esférico hacia la banda para frenar las acciones y permitir el ingreso de las asistencias, quienes luego de una corta revisión, determinaron que no estaba en condiciones de continuar en el juego. Luis Ángel terminó abandonando la cancha en camilla mientras se cubría el rostro y en su lugar ingresó Rodolfo Cota.

Más allá de la victoria, el América se concentró en dar avances sobre el estado de su cancerbero titular y, mediante un parte médico inicial, informaron que Malagón sería sometido a las pruebas pertinentes una vez hagan su regreso a la CDMX. Algunos medios aseguran que el arquero tuvo una rotura del tendón de Aquiles, lo que marcaría el final de su torneo y lo dejaría fuera de la Copa del Mundo 2026, luego de haber sido el titular con la Selección Mexicana durante el último año.

COMUNICADO



En relación con la salida del campo por lesión de Luis Ángel Malagón, el Club América informa que nuestro arquero será sometido en Mexico a los estudios necesarios para determinar su situación médica.



El resultado conducente será debidamente informado en su… pic.twitter.com/LooKjjv6Rk — Club América (@ClubAmerica) March 11, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui