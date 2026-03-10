Atlético de Madrid golea al Tottenham y tiene medio boleto a los cuartos de final en Champions League

Ciudad de México.- Un despiadado Atlético de Madrid saltó a la cancha del Riyadh Air Metropolitano para comenzar con las acciones en los octavos de final de la Champions League. Haciendo valer la localía y aprovechando cada error cedido por el rival, el conjunto 'colchonero' le propinó una goleada al Tottenham que lo deja con medio boleto para la siguiente ronda del certamen.

El primer tanto del compromiso llegó en el minuto cinco y marcó la tónica de lo que sería el resto del partido; los 'Spurs' intentaron un saque de meta corto, pero cuando el guardameta, Antonín Kinský, intentó despejar el balón, terminó resbalando y dejó la jugada a la merced del 'Atleti'. Luego de un par de toques, Marcos Llorente no perdonó y terminó moviendo las redes por primera ocasión en el compromiso.

Los errores del conjunto inglés siguieron cuando Micky van de Ven se cayó y no pudo cortar un pase de su propio compañero, lo que permitió a Antoine Griezmann el entrar de frente al área y poner el dos por cero sin mayor preocupación. Apenas se tuvo el saque central, el Tottenham retrocedió hasta su arco, quien, asediado por la presión alta de los locales, volvió a pifiar.

¡EL ATLETI ESTÁ APROVECHANDO LOS OSOS DE LOS SPURS!



Noche de pesadilla para la zona baja y Griezmann puso el segundo.@DanielBarba_@Atleti 2-0 @Spurs_ES pic.twitter.com/6o6TbdgEgq — TNT Sports México (@tntsportsmex) March 10, 2026

Kinský dejó el balón en los linderos del área chica, lo cual fue aprovechado por Julián Álvarez para poner el tres por cero en 16 minutos; el guardameta checo terminó saliendo de cambio de manera inmediata, aunque ello no frenó los ataques del Atlético de Madrid. Para el 22' y luego de una serie de rebotes, Robin Le Normand celebrará el cuatro por cero.

Antes de la media hora llegó el descuento del Tottenham, cortesía de Pedro Porro, pero solo fue un 'espejismo', pues los dirigidos por Diego Simeone siguieron dominando las acciones. No fue hasta el arranque de la segunda mitad que el Madrid aprovechó un mal parado defensivo rival y Julián Álvarez encabezó un contraataque para completar el doblete en su cuenta.

Dominic Solanke anotó el segundo tanto por los 'Spurs', quienes no pudieron hacer más y terminaron con un marcador abultado en su contra. Ahora, el Tottenham no solo se tiene que concentrar en evitar el descenso de la Premier League, sino que buscará remontar el global en el partido de vuelta, el cual se llevará a cabo el próximo miércoles, 18 de marzo.

Fuente: Tribuna del Yaqui