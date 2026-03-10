Clásico Mundial de Beisbol 2026: Esto es lo que México necesita para clasificar a cuartos de final

Ciudad de México.- La Selección Mexicana de Beisbol ha sido uno de los mayores protagonistas en la ronda de grupos del Clásico Mundial de Beisbol 2026, aunque a pesar de ello, no se ha podido asegurar su pase a los cuartos de final. El combinado 'Tricolor' depende de si mismo para avanzar a las rondas de eliminación directa pero en caso de perder su cuarto compromiso, finalizará su participación en la justa.

Cabe recordar que luego de tres juegos disputados, México se encuentra en la segunda posición del Grupo B, solo por detrás de Estados Unidos; comenzó su participación venciendo a Gran Bretaña y luego noquearon en siete entradas a Brasil. Los comandados por Benjamín Gil perdieron el invicto en su compromiso contra el combinado de las barras y las estrellas, quienes se quedaron con un apretado duelo.

Esto deja a Estados Unidos como líder del grupo con tres triunfos en el mismo número de duelos e Italia se metió a la segunda posición, también con paso invicto pero tiene un compromiso menos. México está en el tercer peldaño de la tabla con foja de dos triunfos y una derrota, mientras que Gran Bretaña y Brasil ya están eliminados de manera oficial.

Con la cabeza en alto México uD83CuDDF2uD83CuDDFD



Se luchó hasta el final, pero nuestra historia aún no termina. uD83EuDEC2



¡Volveremos más fuertes! uD83DuDCAA#EsMiSangreuD83EuDE78uD83CuDDF2uD83CuDDFD pic.twitter.com/8Xm0GGdiGj — Novena México uD83CuDDF2uD83CuDDFD? (@MexicoBeis) March 10, 2026

Panoramas para México

El escenario del Grupo B dependerá del resultado que se obtenga del duelo entre estadounidenses e italianos, el cual se disputará durante la tarde del martes 10 de marzo. En caso de que E.U. se lleve el triunfo, a México solo le bastará ganar para asegurar la segunda posición de su grupo.

En cambio, si Italia logra vencer a Estados Unidos y luego México hace lo propio con los 'Azzurri', se tendrá un triple empate entre los contendientes y se tendrá que recurrir a los siguientes criterios de desempate: El primero es el cociente más bajo de menos carreras permitidas dividido por el número de outs defensivos registrados (Team Quality Balance). Después, se toma en cuenta la ERA colectiva y por último se determinarían los clasificados por el promedio de bateo.

En caso de que México no pueda vencer a Italia, estará eliminado del Clásico Mundial de Béisbol 2026. Los clasificados del Grupo B permanecerán en el Daikin Park, hasta donde se trasladarán los que avancen del Grupo A para enfrentarse en los cuartos de final, este mismo fin de semana.

TEAM PUERTO RICO IS MOVING ON TO THE #WORLDBASEBALLCLASSIC QUARTERFINALS! pic.twitter.com/1HIjLK2dSS — World Baseball Classic (@WBCBaseball) March 10, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui