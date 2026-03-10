Con la victoria de Italia sobre Estados Unidos, ¿qué necesita México para avanzar a la siguiente ronda?

Texas, Estados Unidos.- Sorpresa absoluta en el Clásico Mundial de Beisbol, ya que la selección de Italia superó a Estados Unidos en un auténtico juegazo 8-6. Este resultado no solo pone a los europeos como líderes del Grupo B, sino que pone el futuro de los estadounidenses en el aire y también el de la selección mexicana.

¿Qué necesita México para avanzar?

Este miércoles a las 16:00 horas (tiempo de Sonora), los de Benjamín Gil se medirán ante Italia en un choque imperdible para la novena azteca, pues en caso de caer quedarían eliminados de la competencia. Por otra parte, la victoria les permitiría seguir en el camino.

De acuerdo con el reglamento del Clásico Mundial de Beisbol, en caso de un triple empate, el criterio para avanzar se define por el promedio de carreras permitidas entre los equipos involucrados; Estados Unidos, México e Italia, lo que ha generado mucha controversia en el aficionado.

TEAM ITALY SHOCKS THE BASEBALL WORLD! #WORLDBASEBALLCLASSIC pic.twitter.com/65hmK0Fuvl — World Baseball Classic (@WBCBaseball) March 11, 2026

El conjunto norteamericano se encuentra con marca de 3-1, tras la derrota con los europeos por marcador de 5 a 8. Con esto, México está obligado a ganar ante Italia para lograr el triple empate en el grupo y no solo eso; los aztecas tienen que vencer este miércoles a Italia y no permitir más de siete carreras, para lograr así su pase a los cuartos de final del Clásico Mundial.

Escenarios para el juego México vs Italia

Italia ganando es líder del grupo y Estados Unidos queda en segundo lugar.

México ganando por la mínima, avanza y deja fuera a Estados Unidos.

México ganando y con ventaja de 4 carreras pasa como primer lugar, Italia como segundo.

Si gana México anotando 5 o más, pero recibe 5 o menos, clasifica a Estados Unidos.

Que eliminaría a México

Una derrota ante Italia

Ganar, pero permitir más de siete carreras.

ItaliauD83CuDDEEuD83CuDDF9 da una de las sorpresas más grandes en la historia del #WorldBaseballClassic derrota 8-6 a Estados UnidosuD83CuDDFAuD83CuDDF8 .



¡México ganando por cualquier resultado mañana está dentro!



Si quiere pasar como primero de grupo:

Debe recibir 5 o menos carreras.



Recibiendo 6 o más… pic.twitter.com/O0kTD6OGkL — Olimpismo Mexicano (@OlimpismoMex) March 11, 2026

¿Dónde ver el México vs. Italia?

El juego de cierre de grupo del Clásico Mundial de Beisbol entre México e Italia será este miércoles a las 16:00 horas y será transmitido en el país por VIX, ESPN y TUDN. El pitcher abridor por los de Benjamín Gil será Javier Assad, mientras que por Italia, va el experimentado Aaron Nola.

Fuente: Tribuna del Yaqui