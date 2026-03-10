¿Con o sin Cristiano Ronaldo? Portugal da detalles sobre su convocatoria para enfrenar a México

Ciudad de México.- A pesar de las dudas sobre su realización, los preparativos para el partido amistoso entre la Selección Mexicana y Portugal siguen su camino, por lo que todo indica que se podrá llevar a cabo en tiempo y forma. Ante ello, la Federación Portuguesa de Futbol ha revelado la fecha en la que se publicará la lista de convocados para la fecha FIFA de marzo, conociéndose así si Cristiano Ronaldo estará apto para visitar tierras nacionales.

La primera duda sobre su realización surgió cuando estalló el episodio violento, derivado del abatimiento del líder y fundador de uno de los cárteles más poderosos en México; este hecho causó pánico en diferentes ciudades, por lo que la FPF dio a conocer que se evaluaría su participación. Pese a ello, Javier Aguirre admitió que el amistoso nunca estuvo en riesgo como tal y desde México se tenía plena confianza en su celebración.

#Deportes | Javier Aguirre confía en que México pueda enfrentar a Portugal en marzo: "Lo contemplo conforme al plan" ?uD83DuDE4Chttps://t.co/qjb6tCdp1U — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) February 25, 2026

A pesar de que ya no hubo más avances sobre dicho tema, la confirmación de los planes iniciales llegó mediante un comunicado publicado por el ente regulador del balompié lusitano. En él, establecen el viernes 20 de marzo como la fecha en la que Roberto Martínez dará a conocer la lista de convocados con la que Portugal afrontará sus duelos de la fecha FIFA próxima.

CR7 sigue en duda

Cabe recordar que la convocatoria de la estrella internacional está pendiendo de un hilo, luego de que Cristiano Ronaldo sufriera una lesión en el tendón de la corva izquierda. De manera extraoficial, trascendió que su tiempo de recuperación rondaría entre las dos y cuatro semanas, cortando así su continuidad con el club y poniendo en jaque su participación en los compromisos internacionales.

La última actualización sobre el atacante portugués provino de Jorge Jesús, entrenador del Al Nassr, quien reveló que CR7 fue trasladado a Madrid, España, desde donde llevará su rehabilitación con médicos y fisioterapeutas personales. "Es más grave de lo que pensábamos".

#Deportes | Cristiano Ronaldo fue trasladado a España para su tratamiento: "Es más serio de lo que pensamos" ?uD83DuDE91uD83CuDDEAuD83CuDDF8https://t.co/PxD7yyj49M — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) March 6, 2026

La Selección Mexicana tenía programado el partido contra Portugal para llevarse a cabo el sábado 28 de marzo y el mismo serviría como reapertura de un renovado Estadio Banorte (Estadio Azteca). También, en la fecha FIFA de finales de mes, el conjunto 'Tricolor' se medirá ante Bélgica pero en tierras estadounidenses.

#Deportes | Selección Mexicana confirma tres amistosos; este es el calendario del 'Tricolor' previo al Mundial 2026 ?uD83CuDDF2uD83CuDDFDuD83CuDFC6https://t.co/TDplRcLeDu — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) February 17, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui