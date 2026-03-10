Cruz Azul supera al Monterrey en la Concachampions y tiene medio boleto a los cuartos de final

Monterrey, Nuevo León.- La máquina cementera del Cruz Azul sigue en plan grande y no solo en el torneo Clausura 2026, también en la Copa de Campeones de la Concacaf, donde este martes 10 de marzo superaron a los Rayados del Monterrey en el 'Gigante de Acero'.

El juego no fue nada sencillo para los capitalinos; al contrario, Santiago Mele regaló el partido, ya que cometió un penal y salió expulsado, justamente cuando la pandilla ganaba 2-1. Eso permitió a los de Larcamón igualar la pizarra y hasta darle la vuelta al juego de ida.

Acciones

El encargado de romper el cero en el partido fue Erik Lira (25'), cuando aprovechó el desorden defensivo que impera en la escuadra albiazul y, con ayuda de Mele, firmó el primero. Los dirigidos por Nicolás Sánchez respondieron inmediatamente de la mano de Roberto de la Rosa, al minuto 34, pero a los cinco minutos volvería a encender las redes, cuando puso el segundo (39'), luego de recibir una asistencia de Luis Reyes.

A red card was given to the Monterrey goalkeeper, and they had no remaining subs, so center back John Stefan Medina was put in goal for the penalty uD83DuDC40



Regardless, Cruz Azul converted the penalty and are now level with Monterrey ?? pic.twitter.com/HgesS8YhPf — FOX Soccer (@FOXSoccer) March 11, 2026

Para la segunda mitad, el Cruz Azul se encargó de adelantar líneas y empujó a la desesperación a la inoperante defensiva regiomontana, que en un centro al 78 vio como el arquero uruguayo abandonó de forma imprudente la portería para terminar sacudiendo a Jorge Rodarte y provocar el penal que finalmente, Gonzalo Piovi transformó por gol (84'). Ya con la igualada se vino la noche para los locales; el abucheado Nicolás Ibáñez (90') convirtió un auténtico golazo ante la mirada de Stefan Medina, que se encargó de cubrir la portería en los minutos finales.

Con este resultado, Cruz Azul tiene un pie y medio en cuartos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf, certamen que ganaron el año pasado con Vicente Sánches como técnico y que les dio la oportunidad de obtener el boleto directo al Mundial de Clubes.

Nico Ibánez AT THE DEATH uD83DuDCA5



He gives Cruz Azul the lead in the 90th minute uD83DuDC40 pic.twitter.com/vc8M0e3FPH — FOX Soccer (@FOXSoccer) March 11, 2026

Además, Nicolás Larcamón llegó a siete victorias consecutivas contando sus compromisos en el torneo internacional y lo hecho hasta ahora en Liga MX, donde son líderes del torneo Clausura 2026, en un presente que ilusiona a toda la afición cementera.

Será el próximo martes en Puebla, cuando Cruz Azul y Monterrey se vuelvan a ver las caras en la cancha. A los cementeros les basta con un empate para obtener su boleto a la siguiente ronda. Mientras que Rayados necesita ganar por dos goles.

Fuente: Tribuna del Yaqui