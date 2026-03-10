Está de vuelta; Santiago Giménez se reincorpora a los entrenamientos con el AC Milan

Ciudad de México.- El AC Milan y la Selección Mexicana de Futbol recibieron una gran noticia este martes, al darse a conocer que el delantero mexicano Santiago Giménez regresó a los entrenamientos después de un largo periodo de recuperación.

El 'Chaquito', que no juega desde el 28 de octubre de 2025, completó su proceso de rehabilitación y readaptación física tras la operación de tobillo derecho en diciembre pasado, y este martes el propio club compartió en sus redes sociales: "miren quién ha vuelto a los entrenamientos con el equipo".

Look who's back in group training uD83EuDD29 pic.twitter.com/gfmnaBiRD3 — AC Milan (@acmilan) March 10, 2026

En las imágenes, se observa a Giménez sonriente en el tradicional 'pasillo' de bienvenida, pero también con postales del mexicano mientras realizaba ejercicios en la práctica del conjunto italiano, que se prepara para el compromiso que sostendrá contra Lazio el próximo domingo.

La noticia ya había sido adelantada por el técnico Massimiliano Allegri en días recientes, cuando mencionó que el delantero estaba cerca de reincorporarse al grupo; ahora, el club confirmó que Gimenez ya trabaja junto a sus compañeros en Milanello.

El jugador ya entrenó al parejo de sus compañeros

Y aunque es muy prematuro, si el delantero muestra estar en condiciones óptimas, podría entrar en la lista de convocados para el duelo del domingo; de lo contrario, su regreso oficial se pospondría una semana, cuando el Milan reciba al Torino en San Siro (21 de marzo).

Además del Milan, también en México se recibió con agrado la buena noticia, ya que el atacante rossoneri figura en la lista de jugadores del agrado del técnico nacional Javier Aguirre, quien no ha dejado de tenerlo contemplado para el próximo Mundial de Futbol en junio.

El 'Chaquito' espera estar listo para el Mundial

Sin embargo, deberá espera para saber en qué condiciones se encuentra Santiago a 93 días del arranque de la justa, por lo que su regreso a la actividad competitiva es clave para mantener opciones de ser considerado por la Selección Mexicana, rumbo al debut ante Sudáfrica el 11 de junio en el Azteca. Es por ello que se prevé que el 'Vasco' Aguirre no lo tome en cuenta para la fecha FIFA de marzo, donde la Selección Mexicana de medirá ante Portugal y Bélgica.

Fuente: Tribuna del Yaqui