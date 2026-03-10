Finalissima 2026: España mete presión para que la UEFA cambie de sede para el duelo ante Argentina

Ciudad de México.- La Finalissima 2026 sigue siendo tema de polémica, ya que mientras la UEFA asegura que hay garantías para llevarse a cabo en Qatar, representantes de la Selección de España siguen haciendo llamados enérgicos para que se cambie la sede. A horas de que llegue la decisión final, un directivo de la Real Federación Española de Futbol reveló que ya comenzaron a cancelar los vuelos y hoteles programados en Medio Oriente.

La duda sobre su realización se originó por la vulneraliización en la seguridad de la zona, debido a los ataques con misiles y proyectiles de alto alcance, los cuales han afectado países como Israel, Irán, Emiratos Árabes Unidos, Bahréin y el propio Qatar. Esto ha traído la cancelación de eventos de automovilismo como la primera etapa de la WEC 2026 y una prueba de Pirelli con monoplazas de la Fórmula 1.

Statement from the FIA WEC on the Qatar 1812km.#WEC pic.twitter.com/de89I62idZ — FIA World Endurance Championship (@FIAWEC) March 3, 2026

A pesar de ello, la última información oficial acerca de la Finalissima es que los planes se llevarán tal y como se anunciaron desde finales del año pasado. Es por eso que Rafael Louzán, presidente de la RFEF, aumentó un paso la presión para que se designe una sede alterna, revelando que ya cancelaron un par de charters (aviones), en los que la delegación española viajaría a Lusail, Qatar.

Eso está muy difícil. De hecho, yo debo decir que hemos cancelado hace cuatro días dos charters que teníamos previstos para esto. Pero estamos a la espera de cerrar esta negociación".

En ese mismo sentido, Louzán hizo un llamado para que se considere cualquier estadio en Europa para celebrar el encuentro, pues considera que esa es la mejor opción, ya que ambas selecciones tienen a la mayor parte de sus jugadores jugando en el 'Viejo Continente'. "Este es un partido que se debería jugar en terreno neutral. Por las circunstancias, yo creo que es evidente, parece, que debe ser en Europa".

Por último, el mandamás del ente español le otorgó un voto de confianza a la UEFA, la cual podría emitir una resolución definitiva sobre este tema en cualquier momento. "En cuestión de horas se va a tomar la decisión. Yo espero, por lo que estamos negociando con UEFA y demás, que sea una negociación razonable".

?? Rafael Louzán pone fecha a la decisión de la sede para la Finalissima.



"Estamos a expensas de que en las próximas 48 horas se tome la decisión".



uD83DuDD17 https://t.co/NDm3iuZuPV uD83DuDD17 pic.twitter.com/PTQNN7SNaI — ElDesmarque (@eldesmarque) March 9, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui