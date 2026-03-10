Halcones de Obregón no deja dudas y vuela alto en el Nido ante Caballeros de Culiacán

Ciudad Obregón, Sonora.- Halcones de Obregón evitó sorpresas y aprovechó su localía para pegar primero en la serie, tras vencer 108-82 a los Caballeros de Culiacán dentro de las acciones de la Liga Mexicana de Baloncesto del Circuito de la Costa del Pacífico (Cibacopa).

Desde el primer cuarto, los de Manu Gelpi impusieron condiciones, marcando diferencia 21-16. El ritmo se mantuvo para el segundo periodo, marcando el descanso con una sólida ventaja de 50-39. Para la segunda mitad de las acciones, los empulmados no bajaron el ritmo, anotando 30 puntos más en el tercer cuarto, a cambio de 28 más en el último tiempo, dejando sin oportunidad a los de la capital de Sinaloa.

Jaden House fue el más destacado por los locales, al totalizar 22 unidades, seis rebotes y par de asistencias, seguido del 'Titán de Puerto Peñasco', Ángel Reyna, que tuvo su mejor desempeño de la temporada, firmando 16 unidades, seis rebotes y par de asistencias. Igualmente, el norteamericano y capitán del equipo, Joshua Perkins, brilló en la duela, con una jornada de 19 puntos, tres rebotes y ocho asistencias.

¡Imponiendo la casa @halconesobregon! uD83EuDD2FuD83DuDD25uD83DuDD25 pic.twitter.com/KKUjEDMzDN — Liga Mexicana de Basquetbol CIBACOPA (@cibacopamx) March 11, 2026

Por los Caballeros de Culiacán, Torren Jones fue el más destacado, al embolsarse 19 rayitas, una asistencia y 11 rebotes. Seguido por su compañero Roddy Peters Jr., que se hizo presente con 17 puntos y seis asistencias, pero no fueron suficientes para acortar distancia en el Nido.

Con este resultado, los Halcones de Ciudad Obregón se mantienen volando alto en la Liga Mexicana de Baloncesto del Circuito de la Costa del Pacífico (Cibacopa). Sumaron su octava victoria del torneo, a cambio de solo tres descalabros, ubicados en el segundo lugar.

Mientras que los de la capital de Sinaloa siguen sin reaccionar, se llevaron su octavo tropiezo del torneo, donde además solamente han ganado tres compromisos de los 11 que han disputado, cayendo rezagados en el último lugar de la primera vuelta del circuito de baloncesto.

¡Los líderes de departamento al momento en la Liga Mexicana de Básquetbol! uD83CuDFC0 uD83DuDE0E pic.twitter.com/LeB8rjgTl4 — Liga Mexicana de Basquetbol CIBACOPA (@cibacopamx) March 10, 2026

Este miércoles 11 de marzo, se pondrá en marcha el segundo de la serie en la Arena Itson de Ciudad Obregón, donde Halcones parte como favorito para vencer a los 'culichis' y además asegurar otra serie más en casa. Las acciones comenzarán a las 20:15 horas (tiempo de Sonora).

Fuente: Tribuna del Yaqui