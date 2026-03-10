Isaac del Toro vuelve a brillar; el mexicano remonta y se convierte en líder del Tirreno Adriático

Ciudad de México.- Isaac del Toro protagonizó un final de infarto en la etapa 2 del Tirreno-Adriático 2026, donde, a pesar de dominar un sector amplio, terminó cruzando la meta en la segunda posición. Este resultado permitió que el pedalista mexicano remontara posiciones y ahora porte el maillot azul que lo acredita como el líder de la clasificación general.

El nacido en Ensenada, Baja California comenzó la jornada en el décimo lugar luego de haber obtenido dicha posición en la jornada inaugural de la prueba en la Toscana, Italia. Del Toro supo aguantar el ritmo del pelotón frontal y a pesar de tratarse de una prueba para velocistas, arrojó buenos resultados que le permitieron pelear por los primeros lugares.

Así fue la etapa 2

El segundo recorrido de la competencia comenzó en Camaiore y, tras haber recorrido 206 kilómetros, cruzaron la meta en San Gimignano. La prueba incluyó varias subidas empinadas, además de finalizar con un sector de grava mojada, similar a lo que se enfrentaron en Strade Bianche donde Isaac finalizó dentro del podio.

Van der Poel, Giulio Pellizzari e Isaac del Toro compitieron hombro a hombro hasta los últimos metros, cuando el neerlandés imprimió más ritmo a su recorrido y logró abrir un pequeño hueco que le permitió quedarse con la victoria. El ciclista mexicano dio muestra de su entereza física y cruzó la meta en la segunda posición, dejando relegado al italiano al peldaño más bajo del podio; de acuerdo al resultado final, los tres competidores finalizaron la prueba con menos de medio segundo de diferencia entre ellos.

MATHIEU VAN DER POEL WINS A THRILLER ON THE GRAVEL uD83DuDCA5uD83DuDCA5uD83DuDCA5



A huge battle between him, Isaac del Toro, and Giulio Pellizzari uD83DuDC4F pic.twitter.com/ec1EfFmUnk — Cycling on TNT Sports (@cyclingontnt) March 10, 2026

Clasificación general del Tirreno-Adriático 2026

Isaac del Toro - 5:06:01 Giulio Pellizzari - +0:03 Magnus Sheffield - +0:13 Alan Hatherly - +0:17 Primoz Roglic - +0:18 Antonio Tiberi - +0:20 Matteo Jorgenson - +0:31 Filippo Ganna - +0:34 Javier Romo - +0:34 Ben Healy - +0:36

Con el maillot azul, Isaac del Toro afrontará las siguientes jornadas del Tirreno-Adriático 2026, el mismo que finalizará hasta el domingo 15 de marzo. La etapa 3, la cual combina zonas de montaña con tramos de alta velocidad, tendrá un recorrido total de 221 kilómetros, el mismo que partirá desde Cortona y finalizará en Magliano de' Marsi.

uD83EuDD48 for @ISAACDELTOROx1 and into the leader’s jersey uD83DuDC99 at the #TirrenoAdriatico uD83CuDDEEuD83CuDDF9.



Fought all the way to the final white roads. Proud of the effort uD83DuDC02.#WeAreUAE pic.twitter.com/KdJJYZfue6 — @UAE-TeamEmirates (@TeamEmiratesUAE) March 10, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui