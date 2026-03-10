¡Síguenos!
Isaac del Toro

Isaac del Toro vuelve a brillar; el mexicano remonta y se convierte en líder del Tirreno Adriático

El pedalista mexicano tuvo un cierre de alarido en la etapa dos del Tirreno Adriático, mismo que le permitió portar el maillot azul

Isaac del Toro remontó y ahora es líder general del Tirreno-Adriático 2026 Foto: X UAE Team Emirates

Ciudad de México.- Isaac del Toro protagonizó un final de infarto en la etapa 2 del Tirreno-Adriático 2026, donde, a pesar de dominar un sector amplio, terminó cruzando la meta en la segunda posición. Este resultado permitió que el pedalista mexicano remontara posiciones y ahora porte el maillot azul que lo acredita como el líder de la clasificación general.

El nacido en Ensenada, Baja California comenzó la jornada en el décimo lugar luego de haber obtenido dicha posición en la jornada inaugural de la prueba en la Toscana, Italia. Del Toro supo aguantar el ritmo del pelotón frontal y a pesar de tratarse de una prueba para velocistas, arrojó buenos resultados que le permitieron pelear por los primeros lugares.

Así fue la etapa 2

El segundo recorrido de la competencia comenzó en Camaiore y, tras haber recorrido 206 kilómetros, cruzaron la meta en San Gimignano. La prueba incluyó varias subidas empinadas, además de finalizar con un sector de grava mojada, similar a lo que se enfrentaron en Strade Bianche donde Isaac finalizó dentro del podio.

Van der PoelGiulio Pellizzari e Isaac del Toro compitieron hombro a hombro hasta los últimos metros, cuando el neerlandés imprimió más ritmo a su recorrido y logró abrir un pequeño hueco que le permitió quedarse con la victoria. El ciclista mexicano dio muestra de su entereza física y cruzó la meta en la segunda posición, dejando relegado al italiano al peldaño más bajo del podio; de acuerdo al resultado final, los tres competidores finalizaron la prueba con menos de medio segundo de diferencia entre ellos.

Clasificación general del Tirreno-Adriático 2026

  1. Isaac del Toro - 5:06:01
  2. Giulio Pellizzari - +0:03
  3. Magnus Sheffield - +0:13
  4. Alan Hatherly - +0:17
  5. Primoz Roglic - +0:18
  6. Antonio Tiberi - +0:20
  7. Matteo Jorgenson - +0:31
  8. Filippo Ganna - +0:34
  9. Javier Romo - +0:34
  10. Ben Healy - +0:36

Con el maillot azul, Isaac del Toro afrontará las siguientes jornadas del Tirreno-Adriático 2026, el mismo que finalizará hasta el domingo 15 de marzo. La etapa 3, la cual combina zonas de montaña con tramos de alta velocidad, tendrá un recorrido total de 221 kilómetros, el mismo que partirá desde Cortona y finalizará en Magliano de' Marsi.

Fuente: Tribuna del Yaqui

Temas
