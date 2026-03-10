Jarren Durán, orgulloso de representar a México: "Es uno de los mayores honores que he tenido"

Texas, Estados Unidos.- La selección mexicana de beisbol protagonizó un aguerrido duelo frente a Estados Unidos, este lunes 9 de marzo, y aunque cayeron 5-3, Jarren Durán fue una de las principales figuras de la noche, al conectar par de cuadrangulares en el Daikin Park.

Con este par de tablazos, el pelotero de los Boston Red Sox llegó a tres jonrones en el torneo, y demuestra por qué es catalogado como una de las principales figuras del evento. Aunque cuenta con la nacionalidad también estadounidense y puertorriqueña, Durán se inclinó por el tricolor, debido a la gran relación que tiene con su padre y el amor que siente por la cultura azteca.

"Paso mucho tiempo con mi papá y su familia. Entonces, veo mucho de la cultura mexicana con ellos. Es llamativo ver lo fieles y amorosos que son los fanáticos. Ver a todo el mundo junto apoyando a un solo equipo ha sido una gran experiencia. Honestamente, es uno de los mayores honores que he tenido, el de representar a mi padre y su familia con la selección de México".

JARREN DURAN AGAIN!



It's a two-run ballgame uD83DuDC40 #WorldBaseballClassic pic.twitter.com/YLNLYiO9Yl — World Baseball Classic (@WBCBaseball) March 10, 2026

"Es una de esas cosas que no tengo la oportunidad de hacer con mucha frecuencia. Represento el apellido de mi papá en el jersey cada vez que juego, pero poder representar el lugar de donde él viene es uno de los mayores honores. Significa mucho para mí", dijo en entrevista para el portal de la MLB.

Por otra parte, para Durán, portar los colores de México por segunda vez en este evento es una parte bien relevante de su trayectoria en el diamante, sobre todo ahora que es una pieza mucho más relevante que en el 2023, cuando no era titular con la escuadra de Benjamín Gil.

A su vez, el cañonero confía en el grupo de peloteros que tiene el país, y asegura que pueden lograr grandes cosas, ya que cuentan con verdaderas figuras de las Grandes Ligas como Alejandro Kirk, Andrés Muñoz, Jonathan Aranda, entre otros. "Ha sido un honor compartir terreno con estos muchachos, (Alejandro) Kirk, (Jonathan) Aranda, (Andrés) Muñoz. Es de lo mejor en el béisbol del que he sido parte".

Jarren DuránuD83CuDDF2uD83CuDDFD podría ser sin problema el jardinero izquierdo titular de Estados Unidos, pero prefirió jugar para la Selección Mexicana en el Clásico Mundial.



Está orgulloso de sus raíces. pic.twitter.com/h19JjNyQRL — Miguel Lugo (@_MiguelLugo) February 11, 2026

En los últimos dos años, el pelotero ha sido una máquina de triples, con 14 y 13 en el 2024 y el 2025, respectivamente, además de 89 dobles, 159 empujadas, OPS de .805, números que lo colocan como uno de los mejores a la ofensiva de la Liga Americana y como una estrella a seguir en todo el Big Show.

