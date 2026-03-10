Kylian Mbappé encabeza la lista de siete lesionados del Real Madrid para la Champions League

Ciudad de México.- El Real Madrid afrontará semanas clave en sus aspiraciones por alcanzar nuevos títulos, ya que, al igual de estar peleando por las primeras posiciones de LaLiga, comenzará con su participación en las rondas de eliminación directa de la Champions League. Para el duelo de ida en los octavos de final, Álvaro Arbeloa no podrá disponer de siete piezas clave, incluyendo a su delantero titular, Kylian Mbappé.

El ariete francés comenzó a tener problemas de rodilla en diciembre del 2025 y aunque no se ha emitido un parte médico oficial sobre su situación, se ha perdido una cantidad considerable de partidos desde entonces, saliendo y entrando de la plantilla de manera constante. Mbappé causó baja desde el 24 de febrero cuando se disputaría la vuelta del playoff en la Champions League y desde entonces, no ha podido regresar a las canchas.

#Deportes | Kylian Mbappé seguirá siendo baja para el Real Madrid; Arbeloa desconoce cuando regresará

La siguiente ausencia confirmada es la de Rodrygo, jugador que tuvo una rotura de ligamento cruzado anterior en uno de los partidos más recientes, por lo cual tuvo que visitar el quirófano de acuerdo al comunicado revelado por el club a las primeras horas del martes 10 de marzo. "Nuestro jugador Rodrygo ha sido intervenido con éxito de las roturas del ligamento cruzado anterior y del menisco externo de la pierna derecha".

Nuevo parte médico de Rodrygo.

La cuota de bajas se sigue llenando con Jude Bellingham, quien se lesionó en el partido contra el Rayo Vallecano tras apenas nueve minutos disputados. El mediocampista tuvo un problema en el músculo semitendinoso de la pierna izquierda, el mismo que sucedió hace un mes, y aún no se tiene clara la fecha en la que podrá regresar a la actividad regular.

La última baja que se confirmó fue la de Álvaro Carreras, quien presentó una lesión muscular en el gemelo de la pierna derecha; fue separado del equipo como medida preventiva y se prevé que estará fuera de las canchas por al menos, una semana. A ellos se suman las ausencias ya conocidas de Éder Militão, David Alaba y Dani Ceballos.

Parte médico de Carreras.

El Real Madrid fue sorteado con uno de los rivales más peligrosos en la actualidad, ya que le tocará medirse contra el Manchester City. La ida en los octavos de final de la Champions League se llevará a cabo en el Estadio Santiago Bernabéu, este miércoles 11 de marzo a las 14:00 horas (horario CDMX)

