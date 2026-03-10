Lamine Yamal rescata al Barcelona con agónico empate ante el Newcastle en Champions League

Ciudad de México.- El Barcelona y Newcastle United fueron dos de los equipos que inauguraron las actividades en los octavos de final de la Champions League 2026. El partido de ida finalizó en empate a una anotación por bando, con Lamine Yamal como héroe culé al haber anotado en una de las últimas jugadas del encuentro y así evitar ir al cierre de la eliminatoria abajo en el marcador global.

El partido se caracterizó por los errores en la última línea, aunque el Newcastle lució mejor en varios tramos del desarrollo. La ofensiva local metió en apuros a Joan García en varias ocasiones, las mismas en las que el guardameta español se tuvo que exigir para poder preservar su arco limpio y evitar una goleada que los pusiera con un pie fuera de la competencia.

En cambio, los dirigidos por Hansi Flick lucieron incómodos en gran parte del compromiso y a pesar de que tuvieron mayor posesión del esférico, batallaron mucho cuando tenían el balón bajo su control. El Barcelona fue muy inferior en cuanto a tiros de esquina, centros, disparos al arco y cualquier estadística ofensiva, pero la suerte les sonrió en el ocaso del partido.

Luego de varias oportunidades desperdiciadas, la anotación que le dio la ventaja por muy corto tiempo al Newcastle llegó al 86', luego de un desborde por la banda derecha. Jacob Murphy se botó de su posición y luego de una pared, envió un centro preciso para Harvey Barnes, que venía cerrando de frente al arco sin marca y solo tuvo que empujar el esférico.

Cuando ya se jugaba el último minuto agregado de la parte complementaria, Dani Olmo intentó ingresar al área, pero luego de un recorte, fue derribado por un zaguero rival, por lo que se determinó el lanzamiento desde los 11 pasos. Lamine Yamal tomó el balón y con un disparo cruzado, movió las redes para el uno por uno definitivo.

Con todo por definir, el Barcelona y el Newcastle United trasladarán las acciones al Camp Nou para definir quién avanza a los cuartos de final de la Champions League. El compromiso de vuelta está programado para celebrarse el próximo miércoles 18 de marzo a las 11:45 horas (horario CDMX).

Fuente: Tribuna del Yaqui