México vs Italia EN VIVO; dónde VER el último duelo del Grupo B en el Clásico Mundial de Beisbol 2026

Houston, Estados Unidos.- México finalizará su participación en la primera ronda del Clásico Mundial de Beisbol 2026 contra Italia, una selección que se le ha complicado al combinado 'Tricolor' en las ediciones anteriores. En el partido a celebrarse en la casa de los Houston Astros, ambas novenas buscarán uno de los boletos que se repartirán en el Grupo B para avanzar a los cuartos de final.

Tras haber ganado sus primeros dos encuentros, la novena mexicana terminó perdiendo su paso invicto al caer ante Estados Unidos. El lanzador que se llevó el triunfo fue Tarik Skubal, el mismo que saltó a la loma en plan Cy Young y trabajó por espacio de cuatro entradas, permitiendo solo un imparable; en cambio, Jesús Cruz se llevó la derrota luego de permitir cinco carreras limpias en solo dos tercios de trabajo.

Tras haber retirado en ceros las primeras entradas, el tercer rollo dejó dos cuadrangulares que encabezaron el rally con el que Estados Unidos terminó asegurando la victoria. México comenzó a descontar de a poco, siendo Jarren Duran el jugador más destacado por parte de los peloteros aztecas, luego de conectar dos vuelacercas solitarios.

¡Tablazo de Jarren Duran que pone a México en la pizarra uD83CuDDF2uD83CuDDFDuD83DuDCAA! pic.twitter.com/XQUPsjrZg3 — MLB México (@MLB_Mexico) March 10, 2026

¿Qué necesita México para avanzar?

Para revelarse el panorama real de México, se tiene que conocer el resultado del partido entre Italia y Estados Unidos, el cual se llevará la tarde del martes, 10 de marzo. En caso de que E.U. le gane a los europeos, los comandados por Benjamín Gil solo necesitarán el triunfo para avanzar; si la selección italiana vence a los norteamericanos y México hace lo propio, se tendrá un triple empate, teniendo que recurrirse a los criterios de desempate previamente establecidos.

Antecedentes entre México e Italia en el WBC

Estas dos escuadras han protagonizado dos duelos previos, donde de manera sorpresiva, Italia se ha erigido como vencedora. Su primer duelo fue en la edición del 2013, cuando el combinado europeo se llevó el encuentro con marcador de seis carreras por cinco; la más dolorosa fue la del 2017, año en el que los 'Azurri' dejaron tendidos en el terreno a los mexicanos, lo que costó su eliminación.

Horarios del México vs Italia

Estadio: Daikin Park, Houston, Estados Unidos

Fecha: Miércoles, 11 de marzo

Horario: 17:00 horas (horario CDMX)

Dónde ver: ESPN/TUDN/Canal 9/VIX Premium/Disney+

Fuente: Tribuna del Yaqui