Polémica en el Clásico Mundial 2026: Randy Arozarena estalla contra Cal Raleigh tras negarle el saludo

Houston, Estados Unidos.- El juego entre México y Estados Unidos del Clásico Mundial de Beisbol 2026 ha sido uno de los más emocionantes de los últimos años, aunque también dejó un momento tenso que podría traer consecuencias rumbo a la temporada de MLB. Randy Arozarena, patrullero mexicano, arremetió contra Cal Raleigh, su compañero de equipo, luego de que este se negara a saludarlo.

La acción tuvo lugar en la apertura del primer inning, cuando el naturalizado mexicano ingresaba a la caja de bateadores; como muestra de respeto, Arozarena saludó al lanzador, al umpire y al receptor de Estados Unidos, siendo este último con quien tuvo la confrontación. Randy estiró la mano para un choque de puños con su compañero en los Seattle Mariners, pero en cambio solo recibió una negativa a su gesto de cordialidad.

El juego transcurrió con normalidad, siendo el equipo de las barras y las estrellas el que pudo quedarse con la victoria, aunque el incidente entre Raleigh y Arozarena no pasó desapercibido. En una entrevista posterior y visiblemente molesto, Randy envió un duro mensaje contra el catcher estadounidense.

Se lo quiero decir a lo cubano, lo que tiene que hacer es irse por casa de la pin..., a lo mexicano: que se vaya para casa de la ver... Y en inglés: El "good to see you" que me dijo, que se lo meta en el cu...".

Periodistas internacionales como Enrique Rojas, especialista y colaborador de ESPN, han descartado que este hecho haya sido un desaire, alegando que negó el contacto para evitar contaminar las pelotas con brea, lo que pudo acarrear un problema para el lanzador. A pesar de ello, otros beisbolistas mexicanos como Luis Cessa han salido a desmentir esta versión, asegurando que en el WBC no hay revisiones a los lanzadores como ocurre en Grandes Ligas.

Ya le había ocurrido a Randy Arozarena

Esta no es la primera ocasión en la que el naturalizado mexicano se queda con 'la mano extendida', ya que en la edición del World Baseball Classic 2023 y justamente cuando se enfrentaban a Estados Unidos, Will Smith, receptor rival, se negó a responder la cortesía. Arozarena se mantuvo bajo la cordialidad y ese hecho no pasó a mayores.

