¿Problemas de pareja? La estrella de los Lakers, Luka Doncic se está separando de su prometida

Los Ángeles; Estados Unidos.- El estelar jugador esloveno de Los Angeles Lakers, Luka Doncic afirmó que se ha separado de la madre de sus dos hijas pequeñas, Anamaria Goltes y que actualmente está en una disputa por la custodia de las dos menores.

El portal TMZ informó este martes que Goltes presentó una petición para obtener la manutención de las hijas y honorarios de abogados en California. Doncic dijo entonces en un comunicado que había terminado recientemente su compromiso con Goltes porque no podía tener a sus hijas con él en Estados Unidos durante la temporada de la NBA.

uD83DuDEA8 Exclusive: Luka Doncic's partner, Anamaria Goltes, files a petition for child support. https://t.co/bFfdd5y9tM pic.twitter.com/BynKiB6I1A — TMZ (@TMZ) March 10, 2026

"Quiero a mis hijas más que a nada y he hecho todo lo posible para que estén conmigo en Estados Unidos durante la temporada, pero eso no ha sido posible, así que recientemente tomé la difícil decisión de romper mi compromiso", afirmó Doncic en una entrevista con ESPN. "Todo lo que hago es por la felicidad de mis hijas y siempre lucharé por estar con ellas y darles la mejor vida posible".

La pareja se conoció en su natal Eslovenia

El base, de 27 años y Goltes llevaban saliendo una década tras conocerse de adolescentes en su natal Eslovenia. Se comprometieron en julio de 2023 y sus hijas nacieron en noviembre de 2023 y diciembre de 2025, con Doncic dejando a los Lakers para viajar a Eslovenia cuando nació su hija menor, Olivia.

Estaban comprometidos desde 2023

En febrero de 2025, Doncic se trasladó de Dallas a Los Ángeles en un traspaso por Anthony Davis. El verano pasado aceptó una extensión de contrato de tres años y 165 millones de dólares con los Lakers, consolidando así su futuro cercano en Los Ángeles.

Malas señales

También este mismo martes se anunció que Doncic, quien es el máximo anotador de la NBA esta temporada con 32.5 puntos por partido, y ocupa el tercer puesto con 8.4 asistencias y captura 7.8 rebotes, recibió una fuerte multa por realizar un "gesto inapropiado y poco profesional" hacia un árbitro durante la victoria de los Lakers 110-97 ante los New York Knicks, el lunes por la noche.

El jugador se fue de más con sus ademanes

La suma que deberá pagar es de 50 mil dólares, después de que intentara provocar una falta contra el alero de los Knicks, Mohamed Diawara, pero fue sancionado con una falta por bloqueo. Tras la marcación, Doncic se frotó los dedos, haciendo un gesto de dinero, mientras miraba al árbitro Tre Maddox.

Fuente: Tribuna del Yaqui