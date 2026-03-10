Raiders y Jets estarían a punto de cerrar canje por Geno Smith, quien regresa a sus orígenes

Nueva York; Estados Unidos.- Tal parece que Geno Smith volverá a sus orígenes; esto después de darse a conocer este martes que el mariscal de campo se convertiría en nuevo jugador de los New York Jets procedente del equipo de Las Vegas Raiders.

Fue una noticia que no sorprendió a muchos, ya que el futuro de Smith con los 'Malosos' lucía incierto después de que Las Vegas obtuviera la primera selección del próximo draft, la cual se espera recaiga en el joven mariscal de campo procedente de Indiana y ganador del Trofeo Heisman, Fernando Mendoza.

TRADE: Raiders are trading QB Geno Smith and a 2026 7th-round pick to the Jets in exchange for a 2026 6th-round pick. (via @TomPelissero, @RapSheet @MikeGarafolo) pic.twitter.com/xLWxnZzoVq — NFL (@NFL) March 10, 2026

Nueva York también recibiría una selección de séptima ronda y enviarán una de sexta a los Raiders en el acuerdo, según la persona, que habló con la AP bajo condición de anonimato porque no puede hacerse oficial hasta el inicio del nuevo año de la liga que empieza el miércoles.

ESPN fue el primero en informar que los Jets y Smith, un veterano de 35 años acordaron un contrato renegociado, que tenía dos años y 66 millones de dólares restantes. De esta manera, Smith regresa a la organización que lo reclutó en la segunda ronda del draft de 2013.

Geno pasó sus mejores años con Seattle

En Nueva York, Smith esperará reencontrar parte de la magia que tuvo en Seattle, donde reactivó su carrera bajo el entrenador Pete Carroll. Como mariscal de campo, condujo a los Seahawks a tres temporadas ganadoras consecutivas. Su mejor temporada fue la de 2022, cuando lanzó para 30 touchdowns y 4,282 yardas. A cambio, los Jets, que buscan recuperarse de una primera temporada de 3-14 bajo Aaron Glenn, ya tienen a su quarterback titular.

Con Raiders, no pudo despegar nunca

Ahora, con este movimiento en la posición de mariscal de campo, es probable que los Jets dejen ir a Justin Fields, quien fue titular en nueve partidos la temporada pasada antes de ser enviado a la banca. Además de Fields, a quien le queda un año y 20 millones de dólares de contrato, los Jets tienen bajo contrato a Brady Cook y Bailey Zappe. Se espera que incorporen a un suplente veterano, quizás a Carson Wentz.

Fuente: Tribuna del Yaqui