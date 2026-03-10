Raleigh dice que "no hay problema" con Randy Arozarena; "lo respeto a él y a México"

Houston, Estados Unidos.- Después de la amplia polémica que se desatara el lunes por la tarde después de que el receptor de la selección de los Estados Unidos, Cal Raleigh supuestamente le negara el saludo a Randy Arozarena de la selección de México cuando este llegó a ocupar su turno en la caja de bateo, el compañero del mexicano en los Seattle Mariners salió al paso de los rumores este martes.

En entrevista, Raleigh insistió en que no tiene ningún problema con Randy Arozarena, aunque su compañero de Seattle estalló con una vulgar queja después de que el careta norteamericano lo dejara colgado para un apretón de manos en el Clásico Mundial de Beisbol.

El episodio se volvió viral cuando circuló un video en el que Arozarena, dos veces All-Star outfielder que juega para México, insultara a Raleigh ante un periodista después de que el receptor del equipo de Estados Unidos no aceptara un apretón de manos antes de un turno al bate en la victoria de Estados Unidos por 5-3.

Respondiendo en español a las preguntas del periodista mexicano Luis Gilbert, Arozarena dijo que Raleigh "tiene que dar gracias a Dios por tener unos padres agradables, bien educados", y que recientemente los abrazó durante un saludo amistoso en el hotel del equipo.

Luego, el pelotero que nació en Cuba pero desertó a México para seguir una carrera en la Major League Baseball, usó jerga cubana y mexicana para insultar a Raleigh antes de cambiar al inglés y decir que Raleigh podía meterle su "me alegro de verte por el cu...".

En los videos que se viralizaron rápidamente, sobre todo en territorio mexicano, se observa a Arozarena agachado para saludar a Raleigh en su sentadilla de receptor en el plato, y a Raleigh negándose a devolverle la mano. Raleigh pareció decirle algo a Arozarena durante el intercambio en el plato que podría haber alterado a la estrella mexicana.

Arozarena parecía visiblemente molesto con Raleigh, aunque no estaba del todo claro si simplemente se estaba divirtiendo a costa de su coequipero. Ambos han sido compañeros de equipo desde que Arozarena fue traspasado de los Tampa Bay Rays a Seattle durante la temporada 2024.

Raleigh, por su parte, llamó a Arozarena un "hermano" de beisbol mientras explicaba que no había tensión entre los compañeros. "Las emociones están a flor de piel", dijo Raleigh a los periodistas. "Aquí no hay problemas. Como he dicho, no tengo historia. No lo tomo como un gran problema, y no creo que para él lo sea tampoco".

"Odio que esto exista. Realmente no creo que esto sea un gran problema, una gran historia", dijo Raleigh. "No debería ser un problema. Me encanta Randy. Le tengo todo el respeto a él y al equipo de México", añadió el receptor estadounidense.

